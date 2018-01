Saldo positivo para el aurinegro

Peñarol y Progreso empataron sin goles en el primer partido de la mañana en el Campeón del Siglo. Ambos mostraron cosas muy buenas, aunque el aurinegro se mereció el triunfo.



Carlos Techera, arquero de la visita, fue la respuesta a que el encuentro terminara 0-0 ya que salvó su valla en una gran cantidad de ocasiones. Sobre todo fue clave en dos chances que tuvo Fabián Estoyanoff, una en cada tiempo.



El "Lolo" y Canobbio fueron de lo más destacado en un conjunto de Leonardo Ramos que tuvo algunos problemas y desatenciones en defensa que no costaron por la falta de puntería rival.



Peñarol no jugó mal pero no llegó al gol y eso puede ser el único debe que tuvo el conjunto mirasol en el segundo amistoso que disputa en la pretemporada.



Por contractura en el cuadriceps y traumatismo de rodilla, no participaron del amistoso ni Cristian Palacios ni Walter Gargano. Habrá que seguir su evolución para el partido ante Delfín del próximo jueves.



Peñarol paró con: Kevin Dawson; Guillermo Varela, Fabricio Formiliano, Ramón Arias, Lucas Hernández; Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez, Agustín Canobbio, Fabián Estoyanoff; Maximiliano Rodríguez y Gastón Rodríguez



Progreso lo hizo de la siguiente manera: Carlos Techera; Alex

Silva, Steve Makuka, Mendez, Mauricio Loffreda; Fabricio Santos, Joaquín Gottesman, Ignacio Lemmo, Federico Millacet; Joel Burgueño y Leandro Onetto

Goleada aurinegra.

A segunda hora la historia fue distinta ya que Peñarol fue muy superior y se llevó el triunfo por 4-0 ante Progreso. Fabián Píriz anotó al minuto de juego, mientras que Franco Martínez y un doblete de Rodrigo Piñeiro sentenciaron el resultado.



Marcel Novick, Brian Rodríguez, Giovanni González, Enzo Martínez y Rodrig Piñeiro fueron lo más destacado en el choque de segunda hora entre mirasoles y aurirojos.



Peñarol paró a: Thiago Cardozo; Mathías Corujo, Luis Maldonado, Enzo Martínez, Fabián Píriz; Marcel Novick, Franco Martínez, Giovanni González, Brian Rodríguez; Martín Boselli y Rodrigo Piñeiro.



Mientras que Progreso colocó a los siguientes jugadores: Mesner; Asconeguy, Kim Dong Hwi, Amondarain, Cuello; Consentino, Mozzo, Montes, Pérez; Cocaro y Rosso.