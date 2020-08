Con goles de Facundo Torres y David Terans, Peñarol volvió a la victoria 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Primer tiempo

El equipo de Diego Forlán salió a jugar con el objetivo de tener la pelota y dominar el trámite del partido, algo que lo logró de movida, pero que no pudo prevalecer con el paso de los minutos.

Boston River se plantó bien en la cancha con dos líneas de cuatro hombres ordenados y complicó el accionar de Peñarol después de ese comienzo de partido, aunque el carbonero a los 6’ tuvo la primera acción ofensiva con una jugada colectiva que derivó en un pase de David Terans a Facundo Pellistri dentro del área y el remate del 10 aurinegro que trabaron los zagueros al córner.

A los 9’, Boston River tuvo su primera ocasión de peligro con un tiro libre con jugada preparada pero el centro al área lo supo contener muy bien Kevin Dawson.

joaquín piquerez El lateral hizo su estreno en el Campeón del Siglo Joaquín Piquerez hizo su debut esta tarde en el Estadio Campeón del Siglo. El jugador ya había tenido minutos en el equipo de Diego Forlán durante la temporada 2020, pero no como local en el escenario aurinegro. Cabe recordar que el hoy lateral izquierdo firmó su contrato con el club mirasol y antes de viajar al Preolímpico Sub 23 de Colombia con la selección de Uruguay y se reintegró tras la vuelta al país.

El aurinegro empezó a tener más la pelota nuevamente y a los 15’, Joaquín Piquerez robó un balón en la mitad de la cancha, encaró en velocidad y asistió a Xisco Jiménez, quien sacó un remate que rebotó y se fue al córner.

De ese tiro de esquina ejecutado por Matías De los Santos vino un cabezazo de Rodrigo Abascal que atajó bien Gonzalo Falcón.Peñarol era superior pero no lograba tener juego claro en campo rival. Facundo Pellistri no aparecía en velocidad y los delanteros no gravitaban pero tampoco le llegaban pelotas de calidad.

A los 19’ el equipo de Forlán tuvo la jugada más clara con un fuerte remate de Piquerez desde afuera del área que conectó bien Terans pero que encontró a Gonzalo Falcón que evitó el primer gol del partido mandando la pelota al córner.

Con Boston River tratando de salir en bloque y apostando mucho a la contra con la velocidad de los delanteros, el equipo de Sebastián Abreu recién tuvo el primer remate al arco a los 31’ con un disparo de Winston Fernández desde afuera del área.

El dominio del juego en la primera parte fue de Peñarol. El aurinegro tuvo las mejores situaciones de peligro pero no logró concretarlas. No pasó zozobras en la defensa pero quedó en el debe en la producción ofensiva porque si bien generó chances, no fueron tantas.



Segundo tiempo

Para el inicio del complemento, Diego Forlán mandó a la cancha a Facundo Torres, quien ingresó por Matías De los Santos y se ubicó como hombre de punta junto a Xisco Jiménez, pasando David Terans a la izquierda de la zona de volantes, mientras que Facundo Pellistri se fue a la derecha para intentar desnivelar por ese sector.

Y la cosa cambió bastante en la ofensiva mirasol. A los 49’, el juvenil de 20 años que antes había protagonizado una acción de peligro, agarró la pelota al borde del área grande y remató cruzado para poner el 1-0 del equipo carbonero.

Tan solo cuatro minutos le alcanzaron a Facundo Torres para hacer su debut goleador con la camiseta del Peñarol en Primera División y todos los abrazos lo tenían al pibe como destinatario tras esa conquista que dejó en ventaja al equipo de Forlán.

Con ese gol, Peñarol se adueñó completamente del trámite y jugó con la ventaja. El equipo se soltó más en la ofensiva y la movilidad de Torres se complementaba con la de David Terans y Facundo Pellistri con el peso de Xisco dentro del área.

Fue así que el carbonero generó alguna situación más de peligro hasta que a los 64’ apareció David Terans para anotar el 2-0 definiendo a quemarropa dentro del área luego de un tiro libre desde la izquierda y una serie de rebotes en el área de Boston River.

El equipo del “Loco” Abreu no tuvo respuestas anímicas ni futbolísticas para poder contrarrestar todo lo que estaba haciendo Peñarol, pero a pesar de estar dos goles abajo, intentó generar alguna jugada de peligro sobre el área mirasol aunque sin tener profundidad.

Diego Forlán le dio ingreso a otro juvenil que hizo debutar en Primera División como Sergio Núñez, el delantero sanducero de 19 años que ingresó por Xisco Jiménez a los 77’ minutos, momento en el que también entró el chileno Christian Bravo por Facundo Pellistri, quien no pudo desnivelar en toda la tarde.

Con el 2-0, Peñarol controló el trámite y hasta tuvo una inmejorable chance como para estirar la ventaja a los 85’. Luego de un córner que Kevin Dawson le regaló a Boston River, en la recarga, David Terans la hizo muy bien en la mitad de la cancha y dejó solo de cara al gol a Bravo, quien encaró hacia el arco, definió y su remate dio en el palo derecho del arco de Gonzalo Falcón.

A los 89’ y tras centro desde la derecha de Giovanni González, Facundo Torres ganó por arriba en el segundo palo cabeceando pero Falcón se estiró bien para evitar el tercer gol aurinegro.

Peñarol tuvo un muy buen segundo tiempo con nombre y apellido: Facundo Torres. Diego Forlán se la jugó por la inclusión del juvenil y este no desaprovechó la chance para abrir el marcador que luego decoró David Terans para un 2-0 que le devolvió la victoria al aurinegro en la temporada y que lo dejó en la cuarta ubicación del Torneo Apertura 2020.