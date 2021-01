Peñarol vivió una jornada histórica con una directiva integrada solo por mujeres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Campeón del Siglo vivió este jueves una jornada más que especial. Es que más allá de que no hubo actividad futbolística, sí se dio un hecho que quedará para la historia: el primer Consejo Directivo aurinegro integrado únicamente por mujeres.

El mismo fue presidido por Patricia López, quien es la primera suplente de Ignacio Ruglio en el cargo, y contó también con dos presencias muy importantes como la de Beatriz Argimón, Vicepresidenta de la República, y Carolina Cosse, Intendenta de Montevideo.

Acompañando a López hubo nueve integrantes de las distintas agrupaciones que más fueron votadas en las elecciones del pasado 5 de diciembre: Antonella Tamilia, Ladys Arévalo, Mariza Sibru, Alessandra Mazurkiewicz, Concepción “Tita” Picarelli, Sandra González, Mayte Álvarez, Yael Erlich y Myriam Silva.

De esta manera, se dio un paso más rumbo a uno de los objetivos que se marca Ignacio Ruglio, actual presidente de Peñarol y que se basa en dejar en claro la importancia y el rol que la mujer debe jugar en la vida de Peñarol.

Argimón y Cosse, invitadas por el club, se llevaron un recuerdo de este día ya que cada una recibió una camiseta con sus nombres en la espalda, antes de sentarse a conversar con las integrantes del Consejo Directivo.

"Es muy importante lo que está pasando en Peñarol. Es un gesto destacable por lo aperturista. Es un estímulo para mujeres que no solo quieren practicar el deporte, sino también dirigirlo", destacó Argimón.

"Es muy interesante para la sociedad uruguaya que Peñarol tenga este gesto -en un ámbito que tradicionalmente se concibe en Uruguay como masculino- de incorporar la política de género. Me parece de particular relevancia. No hay actividades que sean unas para hombres y otras para mujeres, cuanto más unidos y unidas estemos, mejor nos va a ir a todos", agregó Cosse.

Además hubo tiempo para un homenaje muy especial como el que recibió Gladys Ruglio, tía del actual presidente aurinegro, muy vinculada al club y quien fuera la primera consejera de la institución.

"Es un día histórico, emocionante. Son estas acciones las que demuestran que las mujeres podemos estar en determinados lugares a los que antes no accedíamos, ocupar cargos importantes y de toma de decisiones dentro del fútbol y hacerlo bien", expresó López y recogió la web oficial de Peñarol.

El Consejo Directivo tuvo las mismas características de aquellos que son encabezados por hombres y por eso entre los puntos más destacados se encontró la presencia de Pablo Bengoechea, que informó de cómo se desarrollaron estos primeros días con Mauricio Larriera al frente del plantel, y también Julio Trostchansky quien les hizo llegar el informe relacionado a la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Pese a que la jornada fue muy importante, el punto clave del Consejo Directivo estuvo en la votación para la creación de la Secretaría de Genero del club la cual fue aprobada.

Precisamente es esa Secretaría la que en el futuro trabajará, teniendo en cuenta las medidas legales correspondientes, para que todo el que esté involucrado en un hecho de violencia de género reciba una sanción.