Peñarol no visita el Parque Rodó de paseo

La Anual y el Intermedio están en la cabeza de Peñarol y son el objetivo para seguir en busca del tricampeonato. Esta tarde, desde las 18:00 horas, tendrá una nueva prueba, pero que no será sencilla.

Los aurinegros visitan el estadio Franzini con muchas bajas, pero sabiendo que tienen con qué lastimar a los del “Nacho” Risso que también toman el partido de forma especial.

Si esta tarde Defensor Sporting gana alcanzará a Peñarol en el Torneo Intermedio y además eso le permitiría seguir sumando puntos importantes de cara a una Anual que lo tiene lejos.

De todas maneras, los antecedentes le favorecen a Peñarol teniendo en cuenta que hace ocho partidos que los violetas no pueden superar a los aurinegros que, incluso, siete de esos terminaron con victoria para los ahora dirigidos por Diego López.

Lo cierto es que en el Franzini estará sin duda el mejor partido de la cuarta fecha del Torneo Intermedio.

De un lado, Defensor Sporting y del otro, un Peñarol que no irá al Parque Rodó de paseo. Irá en busca de tres puntos para seguir bien arriba en todo y mantenerse firme en busca de su gran objetivo: lograr el tricampeonato.



Cuatro bajas y ¿una apuesta?

Diego López no tuvo una tarea sencilla para armar el once para esta tarde. Las cuatro bajas que tiene el equipo aurinegro llevaron a que el “Memo” debiera meter mano en el once inicial y eso se aprecia en el equipo que comenzaría el dueloesta tarde ante Defensor Sporting.



Cristian Rodríguez, por su reacondicionamiento físico, no podrá estar en el mediocampo al igual que Guzmán Pereira que no podrá ser de la partida pero por un esguince de rodilla que lo ha dejado afuera de los últimos juegos.



Distinta es la situación de Jesús Trindade quien llegó a la quinta amarilla y está suspendido para el juego ante los violetas, mientras que el caso de Gastón Rodríguez también es por una lesión ya que el delantero sufrió una distensión muscular ante Danubio y tampoco será de la partida.



Una variente que puede ser una apuesta de Diego López es la posible presencia de Gabriel Rojas en el lateral izquierdo. El argentino, que no había iniciado el semestre como titular, ocupó el lugar de Rodrigo Rojo cuando este estaba suspendido ante Danubio, pero el jugador que se encuentra cedido desde San Lorenzo podría repetir titularidad y jugar ante los violetas como lateral izquierdo.