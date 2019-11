Peñarol va por otra victoria y quiere ponerle presión a Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ganar y sumar. Esa es la única meta de Peñarol, un equipo que de a poco va dejando atrás un mal pasaje en el Torneo Clausura y que hoy tendrá un duro examen en el Campeón del Siglo.

A partir de la hora 19:00 (TV) y con el arbitraje de Andrés Cunha, el aurinegro recibirá a un River Plate que a pesar de llegar con dos derrotas consecutivas a cuestas, es un rival de temer.

Es que en el Torneo Intermedio, River complicó bastante a Peñarol, le ganó 1-0 en el Parque Federico Omar Saroldi y lo dejó sin chances de llegar a la final que los propios darseneros después disputaron ante Liverpool cayendo por penales en el Franzini.

Claro está que hoy la realidad de Peñarol dista bastante de aquella tarde en el Prado. Las cosas cambiaron de a poco en los aurinegros y el equipo de Diego López irá esta noche en busca de su quinta victoria consecutiva en el Torneo Clausura.

Una mejora notoria en el juego, futbolistas que están rindiendo a la altura de las circunstancias y resultados que se están dando marcan el presente de un conjunto carbonero que no apuesta a otra cosa que el triunfo porque sabe que depende de sí mismo para poder ser tricampeón del Uruguayo.

El aurinegro suma cuatro triunfos de manera consecutiva en el Clausura. Foto: Gerardo Pérez

Pero la de hoy será otra historia, como siempre. El rival será diferente y eso Diego López lo sabe muy bien, hasta incluso lo avisó tras vencer a Cerro por 3 a 1 el miércoles como visitante en el Estadio Luis Tróccoli: “A River lo conocemos, lo enfrentamos en el Torneo Intermedio y nos complicó. Nosotros hicimos una buena primera media hora con llegadas, pero no convertimos, no concretamos. Nos hicieron un gol y no tuvimos reacción. Por eso hay que afrontar este partido sabiendo todo lo que nos puede pasar ante un rival con el que hay que tener cuidados”, dijo el entrenador de Peñarol.

La racha aurinegra en el Clausura

Los cinco partidos que Peñarol lleva ganados de manera consecutiva en el Torneo Clausura marcan a las claras que el equipo creció, que se motivó con los resultados propios y también con los adversos ya que se vio favorecido con dos derrotas de Nacional para acercarse en la tabla de este certamen y también en la Anual en la que está a dos unidades de los tricolores.

Se viene una definición apasionante del Campeonato Uruguayo y el aurinegro no perdió el tren, ese que parecía ser muy complicado después de empatar 3-3 con Racing.

El rumbo carbonero empezó a enderezarse y hoy el equipo de Diego López va por seguir sumando. Un punto a favor ante un rival de temer es que Peñarol volverá a jugar en el Campeón del Siglo, donde en esta temporada aún no perdió por el torneo local y en el Torneo Clausura solamente le han convertido un gol, el que anotó de penal Cecilio Waterman en la victoria aurinegra 2-1 a Plaza Colonia.

Con Jorge Fossati a la cabeza, River Plate buscará recuperarse de las dos derrotas que acumula de manera consecutiva y sobre todo cortar la buena racha que atraviesa Peñarol para sumar puntos importantes en la Tabla Anual ya que el darsenero quiere meterse en la Copa Sudamericana.

Peñarol va por otro triunfo para ponerle presión a Nacional en las dos tablas. Está sólido y motivado en una etapa clave del campeonato.

El darsenero viene de dos derrotas consecutivas en el Torneo Clausura. Foto: Marcelo Bonjour

Las claves del partido

El momento

Peñarol viene de ganar en sus últimas cuatro presentaciones y sobre todo, mejorando desde lo futbolístico para seguir luchando por la obtención del tricampeonato Uruguayo, mientras que River Plate, después de vencer a Nacional en el Saroldi y jugar un partidazo, cayó derrotado ante Fénix primero y luego con Progreso.



La tabla

Mientras Peñarol es el único escolta del Torneo Clausura a un punto de los líderes Nacional y Progreso producto de siete triunfos, dos empates y una derrota, River Plate se ubica en el décimo lugar con 12 unidades con racha negativa ya que acumula tres triunfos, tres empates y cuatro derrotas en este certamen.



Fortaleza

River Plate será visitante en el Estadio Campeón del Siglo, escenario en el que aún no ganó desde su inauguración, pero además, cancha en la que Peñarol se viene haciendo muy fuerte como local, ya que aún no perdió allí por el Campeonato Uruguayo en lo que va de esta temporada y lleva cuatro triunfos consecutivos.

Piquerez y Lores en lucha por el balón en el duelo del Torneo Intermedio. Foto: Marcelo Bonjour

LA PREVIA El último partido fue para el darsenero

El de hoy será el tercer enfrentamiento entre Peñarol y River Plate en lo que va de la temporada 2019 y hasta ahora hubo un triunfo para cada lado.

En el Torneo Apertura y por la undécima fecha, el aurinegro se quedó con la victoria por 2 a 0 el 4 de mayo en el Estadio Centenario con goles de Cristian Lema de tiro libre y Gabriel Fernández, dos que ya no están en el plantel que dirige Diego López.

El otro encuentro fue por el Torneo Intermedio y en la sexta jornada del Grupo “A”, el darsenero ganó 1-0 en el Parque Federico Omar Saroldi con un tanto de Matías Arezo a los 31 minutos de juego.

En ese certamen, River Plate, con la conducción de Jorge Fossati, jugó la final y cayó por penales con Liverpool.

De los últimos 10 enfrentamientos, el darsenero ganó cinco y el carbonero cuatro, mientras que el restante fue empate.