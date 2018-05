Peñarol tuvo una noche al viejo estilo de Copa

A la una de la mañana comenzaron con algunas bombas. Eso hacía presagiar que la noche iba a estar complicada en materia de descanso para los jugadores aurinegros y fue lo que terminó ocurriendo.



Cerca de las tres de mañana volvieron a la carga pero con municiones más pesadas. Esta vez eran "super cañones" que estaban en el cielo que hacían mucho ruido. En total fueron cerca de cuatro o cinco que detonaron varias explosiones. Pero no terminó allí.



A las cuatro de la mañana, los hinchas de Atlético Tucumán volvieron con más fuegos de artificio buscando que los jugadores aurinegros no puedan descansar bien y que hoy no rindan de la mejor manera en el duelo de la noche.



Métodos de la antigua Copa Libertadores que los hinchas tucumanos tomaron la decisión de adoptar. De todas maneras, parece difícil que al plantel mirasol lo llegara a intimidar, aunque algún minuto de sueño le puede haber robado a los jugadores.