El uno por uno de Peñarol en el triunfo frente a Boston River

6 – Kevin Dawson

No tuvo intervenciones de exigencia bajo los tres palos y descolgó muy bien los centros que cayeron sobre el área de Peñarol. Regaló un córner tras calcular mal un pase hacia atrás pero no revistió peligro para el carbonero.

6 – Giovanni González

El lateral derecho carbonero defendió bien su sector y en muchas oportunidades se volcó al ataque mandando centros al área de Boston River tras ganar en velocidad por la banda.

6 – Gary Kagelmacher

El zaguero se mostró muy firme otra vez en la última zona de Peñarol, intentó gravitar en el juego aéreo ofensivo y además, fue impasable en el uno contra uno. Sumó otra muy buena actuación.

6 – Rodrigo Abascal

Firme en el juego aéreo, el zaguero carbonero tuvo un correcto desempeño defendiendo su sector y también buscó gravitar en el área rival en las pelotas quietas.

6 – Joaquín Piquerez

Otra vez como lateral izquierdo. Volvió a cerrar su sector en la primera parte y se desdobló mucho en la ofensiva a tal punto que fue protagonista de un par de situaciones de peligro en el ataque mirasol. En el complemento lo buscaron más y le hicieron el dos uno, pero supo responder bien, sin faltas y disciplina en la marca.

4 – Matías De los Santos

El volante comenzó otra vez por la banda derecha y no logró gravitar en el ataque. Si bien quitó algunas pelotas, se mostró muy impreciso a la hora de jugar la pelota y luego de un flojo primer tiempo, Diego Forlán lo sacó para poner a Facundo Torres.

6 – Jesús Trindade

Otra buena actuación del volante carbonero que hizo las veces de doble cinco junto a Vadócz. Sólido en la marca y preciso en la mayoría de los pases que dio. Siempre intentó tener a su equipo en campo rival y buscó siempre conectar con los hombres de la ofensiva.

7 - Krisztián Vadócz

El húngaro volvió a ser gran figura de Peñarol. Solidez defensiva, orden táctico y buen juego aéreo. Se adueñó de la mitad de la cancha y con espacios, trató de abrir el juego hacia las bandas con buenos pases hacia sus compañeros. Es el más regular del equipo.

5 – Facundo Pellistri

Comenzó el partido por la banda izquierda y no gravitó. No fue su mejor tarde. Lo marcaron bien, lo escalonaron y le impidieron desarrollar su juego. Tampoco mostró muchas variantes como para desnivelar y a los 77’ fue sustituido por el chileno Christian Bravo.

6 – David Terans

El delantero volvió a anotar y eso es lo más importante para Peñarol. No tuvo una gran tarde, pero protagonizó varias jugadas en el ataque y de a poco, se va metiendo en el equipo respondiendo con goles ya que lleva dos en la misa cantidad de partidos desde el regreso de la actividad oficial.

5 – Xisco Jiménez

No le llegó ni una pelota clara de gol. Las peleó todas por arriba, pero no pudo gravitar ya que el equipo no generó juego como para el español que a los 77’ fue sustituido por el juvenil Sergio Núñez.

8 – Facundo Torres

Entró y cambió el partido. Era su debut en Primera División. Las pidió todas y en la segunda pelota que tuvo en sus pies sacó un remate cruzado que terminó en la red. Demoró cuatro minutos en hacer su estreno goleador en Primera División y le cambió la cara al ataque de Peñarol.

– Sergio Núñez

Otro que hizo su debut esta tarde. Entró por Xisco para darle frescura al ataque de Peñarol y las peleó en el ataque. De a poco puede sumar minutos y ser una pieza importante en la rotación de Diego Forlán.

– Christian Bravo

Entró por Pellistri y se movió bien por la banda derecha. Tuvo en sus pies el tercer gol de Peñarol luego de un gran pase de David Teras y su remate dio en el palo. Buen ingreso del chileno.

– Denis Olivera

Entró para refrescar el ataque de un equipo que ya tenía la ventaja y el partido controlado. Sigue sumando minutos en el equipo aurinegro.