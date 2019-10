Peñarol puede sacudir el mercado con la llegada de Carlos Tevez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sea campeón o no, hay una certeza para el Peñarol 2020: habrá grandes cambios en el plantel. La dirigencia no está conforme con lo que ha visto en el segundo semestre del año y por eso habrá una renovación importante. Sin embargo, la institución no dejará de apuntar alto y en es en ese contexto que está dispuesta a sacudir el mercado con la llegada de Carlos Tevez.

¿Qué posibilidades hay de que el Apache aterrice en Peñarol? Por el momento desde la dirigencia aurinegra se consideran que son buenas, porque el futbolista estaría dispuesto a hacer un cambio de aire, salir de Buenos Aires y por más que hay interés de un club como Vélez Sarsfield en contar con él, en virtud de su identificación con Boca Juniors preferiría no jugar en otro club argentino.

Todo comenzó con una información que tiró Jorge Baravalle, periodista de Fox Sports Argentina, sobre el mediodía de este miércoles. "Peñarol es un club que también está interesado en Carlos Tevez si es que no renueva con Boca", informó en el marco de una charla en la que se hablaba del interés de Gabriel Heinze, técnico de Vélez, en tener a quien fue su compañero en el Manchester United y la selección argentina.

TEVEZ PODRÍA CONTINUAR SU CARRERA EN VÉLEZ O PEÑAROL#AgendaFOX | La información de @jorgebaravalle sobre el posible destino de 'Carlitos' después de diciembre. pic.twitter.com/aSuwUWFCNG — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 30, 2019

La idea de Peñarol es tener un nombre fuerte para la temporada próxima, como en su momento lo fue Diego Forlán y luego Maximiliano Rodríguez. Por ahora incorporar a Tevez es solo eso, una intención, aunque ya hubo alguna charla informal sobre todo para conocer de parte del entorno del futbolista si está dispuesto a venir a Peñarol. La respuesta, en principio, fue positiva.

En la presente temporada Tevez no ha sido un nombre recurrente en el xeneize en los equipos titulares de Gustavo Alfaro. De todas formas, de los 17 partidos ha jugado 13 con un total de 604 minutos (promedio de 36' por encuentro). Anotó dos goles, contra Aldosivi y Patronato en la Superliga argentina.