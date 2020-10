Peñarol no repite lo de 2019 y prioriza lo deportivo: quiere a Pellistri hasta diciembre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando todavía muchos hinchas y socios de Peñarol le recriminan al actual Consejo Directivo las ventas de Brian Rodríguez y Darwin Núñez que en 2019 dejaron al plantel diezmado de cara a la definición del Campeonato Uruguayo que el aurinegro terminó perdiendo a manos de Nacional, el club dio una señal priorizando lo deportivo sobre lo económico.

Olympique de Lyon hizo una oferta formal de 5 millones de euros por el 60% del pase de Facundo Pellistri y en los carboneros los números cierran, pero hay un aspecto que Peñarol no negocia: quiere que el futbolista se quede en Uruguay hasta diciembre.

Una extensa reunión del Consejo Directivo mirasol que ayer comenzó a la hora 13:15 que finalizó cerca de las 16:00 fue clave para que la institución aurinegra se ponga firme y pretenda mantener el poderío deportivo del plantel principal.

Peñarol acepta la oferta, las plusvalía y las condiciones, pero a todo eso le sumó una petición especial y es que Facundo Pellistri termine el 2020 jugando con la camiseta del club uruguayo.

Ahora la pelota pasará a manos del club francés, que deberá decidir si acepta esa condición. Si la respuesta es positiva, todo quedará encaminado para que el futbolista se sume en enero a los entrenamientos del equipo que dirige Rudi García, pero en caso contrario, la negociación se caerá.

En tiempos de pandemia de coronavirus en los que el tema económico pasa a ser un factor fundamental para la vida cotidiana de los clubes deportivos, Peñarol manda una señal firme y con convicciones.

Primero, el club mirasol se encargó en febrero de renovarle el contrato a Pellistri, pagarle un sueldo acorde a sus condiciones y valor de venta y además, poner una cláusula en su contrato que ronda los 10 millones de dólares.

Por otra parte, el panorama deportivo actual del equipo que dirige Mario Saralegui no es brillante, pero va mejorando.

Peñarol goleó a Colo Colo el martes por la noche en el Estadio Campeón del Siglo y a pesar de que nada es fácil, mantiene las chances de clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores, uno de los grandes objetivos que club se trazó para esta temporada ya que esto no ocurre desde 2011.

En tal sentido, hoy Saralegui tiene en Pellistri a uno de sus mejores exponentes que se empieza a complementar con Facundo Torres, Agustín Álvarez Martínez y David Terans en una ofensiva que el martes tuvo el regreso estelar de Jonathan Urretaviscaya, quien volvió y lo hizo anotando un golazo.

Todos esos aspectos hacen que el hincha y el socio puedan volver a creer en un equipo que había caído en un pozo tras la salida de Diego Forlán dejando escapar el Torneo Apertura 2020 y también hipotecando sus chances en la Libertadores.

Es por eso que luego de una agitada, larga y conversada sesión del Consejo Directivo, Peñarol optó por no tomar el camino que eligió en el cierre de la temporada 2019, cuando avaló las transferencias de Darwin Núñez primero y Brian Rodríguez después, perdiendo poderío deportivo y resignando la posibilidad de ser tricampeón del Uruguayo.

Ahora Peñarol no transa. Acepta la transferencia de Facundo Pellistri al Olympique de Lyon si el club francés permite que el atacante se quede hasta diciembre porque en los carboneros se ilusionan con pasar a octavos y perseguir un objetivo que viene siendo esquivo.

El único tema del Consejo Directivo fue el de Pellistri

La reunión del Consejo Directivo de Peñarol tuvo opiniones divididas ya que algunos consejeros pretendían la venta inmediata de Facundo Pellistri, otros optaban por ponerse firmes para que el futbolista se quede hasta diciembre y unos pocos todavía no tenían una opinión formada por lo que necesitaban más información. Hubo humo blanco y el club quiere que el jugador se quede tres meses más.

En Francia esperaban que Facundo viajara hoy...

Jean-Michel Aulas, presidente el Olympique de Lyon, había expresado que “Pellistri debería tomar el avión mañana (por hoy) con cuatro escalas para llegar probablemente el sábado su todo se materializa. Por el momento va todo por el buen camino, pero con los países sudamericanos hasta que no esté todo firmado, el jugador no estará acá”. Eso no ocurrirá y por ahora, el futbolista no viajará.

Giovanni, compañero de habitación, resaltó la madurez

Giovanni González, jugador de Peñarol y compañero de habitación de Facundo Pellistri en Los Aromos, dijo en Sport 890 que “es un chiquilín muy calmo y que siempre deja que las cosas fluyan. Lo demostró en la cancha contra Colo Colo. Estaba enfocado en jugar, lo hizo muy bien y no se dejó llevar por cosas de afuera. Lo veo todos los días con una madurez importante para lo que es su edad”.