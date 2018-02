Peñarol recibió una "mano" para el debut

The Strongest perdió a su arquero titular, el experimentado Daniel Vaca, para jugar la Copa Libertadores por una lesión que lo tendrá fuera de las canchas al menos por tres meses, informó este lunes el médico del equipo, Jaime Mendoza.



El doctor indicó a los medios que "se prevé que sean tres meses" los que tomará la recuperación del guardameta de 39 años.



Según el parte médico, Vaca sufrió el viernes una "fractura que no está desplazada", es decir que no requerirá una cirugía, en su tobillo izquierdo durante el partido en el que su equipo empató en casa por 1-1 ante el San José.



La lesión le impedirá jugar con The Strongest su séptima Copa Libertadores consecutiva, ya que Vaca ha participado con la camiseta atigrada en el torneo continental desde 2012.



La lesión del guardameta obliga a los dirigentes del club a gestionar la contratación de un extranjero y habilitarlo para jugar el primer partido el próximo 15 de marzo.



The Strongest, dirigido por el argentino Carlos Ischia, forma parte del Grupo 3 del torneo continental junto a Peñarol, Libertad y Atlético Tucumán.

INFORME MÉDICO

Jugador: Daniel Vaca



Sufre traumatismo en el tobillo izquierdo, se realizan rayos X y tomografías donde se aprecia trazo de fractura no desplazado a nivel maleolotibial. Se procede con inmovilización, yeso, analgésicos y anti-inflamatorios.



Dr. Jaime Espinoza — Club The Strongest (@ClubStrongest) 3 de febrero de 2018