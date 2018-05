Peñarol quiere quebrar una racha negativa

Peñarol acumula seis partidos sin ganar en Argentina y este miércoles tendrá una buena oportunidad para quebrar esa racha negativa.



Frente a Godoy Cruz en la edición de 2011 y por 3-1 fue la última victoria mirasol en suelo argentino por Copa Libertadores. Luego de eso, pasaron seis juegos donde la suerte le ha sido esquiva a los distintos planteles aurinegros para ganar en el país hermano.



Pasaron la derrota frente a Velez por 2-1 en el Amalfitani, la caída ante Godoy Cruz por mínima diferencia, una nueva caída ante Vélez por 3-1, la derrota ante Arsenal de Sarandí por 1-0, la igualdad sin goles ante Huracán y la derrota en la última edición ante Atlético Tucumán por 2-1.



Para el duelo de este miércoles, Peñarol llega entonado tras el triunfo ante Libertad y el cosechado en el Campeonato Uruguayo frente a Progreso. Además, los aurinegros saben que con la victoria estarán prácticamente en octavos de final, por lo que es el gran momento para cortar este ciclo.



El once todavía no está confirmado y, seguramente, se conocerá esta tarde cuando el plantel aurinegro entrene en el complejo de San Martín de Tucumán. De todas maneras, apunta para jugar con los mismos once que vencieron a Libertad.



Por lo tanto, el equipo se perfila con: Kevin Dawson; Guillermo Varela, Fabricio Formiliano, Ramón Arias, Lucas Hernández; Fabián Estoyanoff, Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez, Agustín Canobbio; Maximiliano Rodríguez y Gabriel Fernández.