Malas noticias para Peñarol: el gobierno no planea habilitar público hasta septiembre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Son ínfimas, casi nulas, las posibilidades de que Peñarol pueda tener éxito en la gestión ante las autoridades del gobierno para lograr la habilitación de un 30% del aforo del estadio Campeón del Siglo en el partido de vuelta por la Copa Sudamericana ante Sporting Cristal en la semana del 18 de agosto.

Así fue asegurado a Ovación desde la Secretaría Nacional del Deporte (SND), ya que hay una agenda trazada para el retorno de los aficionados al deporte y no se pretende cambiarla, pues no involucra solamente una cuestión sanitaria, sino también de filosofía.

Hace unos días el presidente Luis Lacalle Pou anunció que primero se habilitará el regreso de espectadores al fútbol del interior y luego para los deportes profesionales, lo que implica que en agosto habrá un aforo limitado para hinchas de los equipos de la Organización de Fútbol del Interio (OFI) cuando inicie sus campeonatos. ¿Por qué se comienza por OFI? Pues porque hay una necesidad económica de parte de los equipos participantes de vender entradas, ya que es la principal fuente de ingresos que tienen.

Recién luego de eso, en septiembre, está estipulado que se habilite la presencia de espectadores por primera vez para los deportes profesionales y será simbólico: para un partido de Uruiguay. Lacalle Pou dijo una frase que marca el espíritu de la decisión: "Creo que tenemos una linda oportunidad para trabajar en la ida a los estadios, sobre la seguridad, que vuelvan las familias y que vuelva la gente pacíficamente a las canchas", indicó. El presidente entiende que debe haber un cambio en las costumbres, en la idiosincrasia y que el fútbol se disfrute como un espectáculo.

El público que suele concurrir a los partidos de la selección tiene un perfil distinto, más familiar y no tan apasionado al punto de lindar con la violencia, como ocurre con los hinchas de los equipos grandes. Es por esa razón filosófica que no se piensa habilitar espectadores a ningún espectáculo futbolístico profesional hasta tanto no juegue la Celeste el 7 de septiembre ante Ecuador en el Campeón del Siglo, ya que el Centenario no puede utilizarse.



"El presidente cree que debe haber un cambio en la cultura. Primero debe ser Uruguay y luego Nacional y Peñarol, no al revés", se dice desde su entorno.

Ya estaba previsto el pedido

El jueves, horas antes de que se jugara el clásico de vuelta por la Copa Sudamericana en el CDS, hubo una importante reunión entre Lacalle Pou, Nicolás Martinelli (asesor del presidente), José Luis Stadjian (subsecretario del Ministerio de Salud Pública) y Sebastián Bauzá (secretario nacional del deporte) y se habló de la inminente posibilidad de que el equipo que avanzara de fase en el torneo continental solicitara la habilitación de público para su próximo partido de local por la Sudamericana.

MIRA TAMBIÉN Así festejaron la clasificación los jugadores de Peñarol en redes sociales

En esa misma reunión se decidió que no se daría curso a ningún pedido, sino que se va a respetar la agenda ya elaborada. Además, flaco favor hicieron en este sentido los hinchas de Nacional que se aglomeraron en el hotel del equipo en una cantidad cercana a los 2.000 para hacer el banderazo de apoyo a sus jugadores y los parciales aurinegros que se juntaron en la ruta para ver el paso del ómnibus que trasladó al plantel.



Fue una mala señal en todo sentido: primero por la cuestión sanitaria y luego porque se corroboró esa pasión incontrolable que desafía hasta una pandemia.

Por lo tanto, salvo que haya algún cambio muy drástico en la situación sanitaria del país que haga insostenible la postura del gobierno, hasta octubre al menos no habrá espectadores en el fútbol uruguayo. Por aquello de la filosofía que intenta inculcar el gobierno, primero Uruguay y luego el resto.