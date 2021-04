Peñarol probó suerte con Atlético Rafaela para obtener en préstamo a un delantero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol hizo una oferta concreta para lograr la cesión en préstamo del futbolista argentino Juan Cruz Esquivel. El delantero de Atletico Rafaela solamente podría llegar a los aurinegros si la operación se concreta bajo los números que pretende la institución santafecina.

Al equipo que compite en la Segunda división del fútbol argentino (Primera Nacional), según informó el periodista Adriano Savalli de Doble Amarilla, se le solicitó "una cesión en préstamo hasta junio de 2022, pero sin cargo y con una opción de compra por el 100% del pase".

La operación, buscada por el "informe favorable del área deportiva" aurinegra, según lo describió Vamos que Vamos (94.7 FM y 1.050 AM), no prosperó porque la "Crema" no está dispuesta a liberar al jugador sin recibir un monto por el préstamo.

En concreto, esta es una nueva operación que los aurinegros intentan realizar sin alcanzar el éxito buscado.