Peñarol pretende volver a jugar el clásico de vuelta con la camiseta del CURCC

Pasó la reunión del Consejo Directivo de Peñarol y la institución todavía no decidió con qué camiseta va a disputar el clásico de este jueves (21.30) ante Nacional en el estadio Campeón del Siglo por los octavos de final de la Copa Sudamericana. En realidad sí lo decidió, pero no sabe si lo va a poder hacer.

La institución aurinegra pretende disputar el partido de vuelta con la camiseta del CURCC, la misma que utilizó en el triunfo 2-1 conseguido en la ida en el Gran Parque Central, pero surgieron inconvenientes para ello.



La cuestión central es que Peñarol no tiene camisetas del CURCC, pues las que confeccionó para el juego de la semana pasada ya no están, dado que se la quedaron los futbolistas para recordar esa histórica victoria, la primera por un torneo internacional en el feudo de Nacional dentro del profesionalismo.

De hecho, esa casaca utilizada en el GPC también tiene su extraña historia, pues se hizo de apuro y no tenía los verdaderos colores del CURCC, ya que tenía bastones dorados y no amarillos. Ya Peñarol le había pedido a la empresa Puma la confección de esas camisetas y le había dicho que no le daban los tiempos, pero que quizás estuvieran para el juego de vuelta.



Sin embargo, las horas pasaron y la empresa proveedora de la indumentaria tampoco ha podido entregar las nuevas camisetas del CURCC. Y para peor, desde Peñarol se confirmó a Ovación que no existe la certeza de que lleguen a tiempo con el pedido.

El tiempo se termina este miércoles, porque será el día en que los clubes deberán presentar a Conmebol la indumentaria con la que disputarán el encuentro. Por lo tanto, todo apunta a que Peñarol deberá afrontar el clásico de ida con su camiseta tradicional a franjas amarillas y negras.

Peñarol disputó dos clásicos en el profesionalismo con la camiseta del CURCC y ganó ambos. Uno en 1996, disputado en el Campus de Maldonado por un torneo amistoso internacional, con triunfo por 3-1 y otro el del pasado jueves en el GPC, en el cual se impuso 2-1.