Peñarol postergó la decisión sobre el "caso Gargano" tras las disculpas del futbolista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La resolución del “caso Gargano” deberá esperar: a pedido del presidente Jorge Barrera, se postergó la reunión virtual del Consejo Directivo de Peñarol que iba a tratar hoy las fuertes declaraciones de Walter Gargano. El pedido de disculpas realizado por el futbolista fue positivamente valorado.

Días atrás, el volante había expresado públicamente su opinión acerca de algunos temas internos del club, y refiriéndose a consejeros señaló: “Hay gente de la dirigencia que no quiere lo mejor para Peñarol, quiere lo mejor para cada uno”.

Esas declaraciones, formuladas en el programa Las voces del fútbol, de Radio 1010, provocaron molestias entre varios directivos, que llegaron a reclamar que el jugador fuera separado del plantel e incluso que se le rescindiera el contrato. No fueron las primeras expresiones de Gargano hacia el Consejo Directivo que agitaron la interna. En 2018, se había quejado de la salida del argentino Maximiliano Rodríguez y unos días después criticó la demora en la renovación con Lucas Viatri.

En ese momento, Barrera pidió un cuarto intermedio, que fue apoyado por sus compañeros de directiva en forma unánime, aunque en el orden del día el tema de Gargano quedó en el primer lugar de la discusión. También está pendiente de análisis por parte de los dirigentes la negociación con los jugadores del plantel principal por el pago de los complementos del seguro de paro.

Posteriormente, el presidente aurinegro realizó un nuevo llamado a la tranquilidad. “Hablar de lo que está pasando públicamente no es oportuno de mi parte y no contribuye a solucionar el tema real. Hay que trabajar más y mejor internamente, sin tener discusiones a través de los medios. Debemos apostar al diálogo, buscando las mejores soluciones para Peñarol y haciéndolo en silencio, porque ahí sí podremos llegar al objetivo que nos planteamos y dejar atrás estos inconvenientes”.

También Gargano buscó poner paños fríos en la situación y el viernes pasado pidió disculpas en un vivo de Instagram junto a su representante, Pablo Boselli,

“Es un tema importante, estamos en una negociación, el club toma determinaciones, hay que respetarlas pero tampoco es estar en silencio y ser atacado de una forma que no la merecemos. Nosotros queremos lo mejor para el club. No quise ofender. Uno trata de hablar, de llevar las ideas sin querer ofender ni atacar a nadie”, dijo el futbolista.

“No queremos ser ventajeros ni los malos de la película. Tratamos de ayudar y de que el club nos ayude”, añadió