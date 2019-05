Peñarol pone todo y sabe que no puede perder más puntos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Empiezan días vitales para Peñarol. El equipo de Diego López sale a defender hoy la punta del Torneo Apertura, entre semana definirá su pasaje a octavos de final de la Copa Libertadores de América, luego vendrá el clásico en el Campeón del Siglo y más adelante, un encuentro clave ante Fénix.

En dos semanas, el carbonero se juega la ropa y tanto sus jugadores como el cuerpo técnico lo saben.

“El partido que tenemos por delante es el de River. Nosotros tenemos que ganar y después prepararemos el siguiente. Hay que estar concentrados en esto que se viene y para eso venimos trabajando en estas semanas”, dijo Diego López asegurando que en filas aurinegras no se piensa en otra cosa que no sea el darsenero más allá de que se le viene un partido clave frente a Flamengo el miércoles.

Es que Peñarol hoy es el único líder del Torneo Apertura y está obligado a ganar para mantener esa condición para llegar a la recta final del certamen con posibilidades claras de ser campeón, ya que Fénix, su escolta, está solamente un punto por detrás.

En tal sentido, un triunfo esta tarde en el Estadio Centenario frente a River Plate mantendrá al aurinegro en lo más alto del Apertura y le dará aire de cara al partido ante Flamengo porque está claro que si bien necesita una victoria (hace dos partidos que no gana entre torneo local y Copa Libertadores de América), el equipo debe mejorar en su funcionamiento: “Es crucial esta seguidilla, pero no podemos pretender pasar por alto el partido con River. Tenemos que mejorar y lo sabemos. Hay días que no jugamos bien, pero a Peñarol se lo mira cuando no juega bien, cuando empata y ni que hablar cuando pierde”, dijo el “Memo”.

Por eso, hoy Peñarol pone todo para volver a la senda de la victoria y seguir liderando en Apertura porque la meta no es otra que salir campeón.

Las claves

La tabla

El aurinegro llega como líder del Apertura con 23 puntos y el darsenero hoy está penúltimo. Solo tiene por detrás a Cerro y lleva cosechadas 9 unidades.



La ofensiva

Mientras Peñarol lleva convertidos 20 goles en las 10 fechas que se jugaron del Apertura, River Plate apenas anotó la mitad y solamente hizo 10 tantos.



Contra River no la ha pasado muy bien

River Plate y Peñarol tienen un amplio historial por el Campeonato Uruguayo. Teniendo en cuenta los últimos 10 enfrentamientos, el darsenero es uno de los que más ha complicado al carbonero.

Es que de esos 10 últimos partidos, cuatro terminaron con victoria de River, cinco con triunfo de Peñarol y el restante fue un empate 1-1.

El último partido entre estos equipos fue el 29 de julio del año pasado en la segunda fecha del Torneo Clausura en el Parque Federico Omar Saroldi con victoria carbonera por 1 a 0 con gol de Cristian Rodríguez en el Prado.

Por otra parte, el último triunfo darsenero fue el 22 de noviembre de 2017 por 2 a 1 en el Saroldi con goles de Gonzalo Vega y Facundo Boné, mientras que Maximiliano Rodríguez descontó para el aurinegro de penal. En ese equipo de River Plate fue titular Giovanni González, hoy en Peñarol.

La previa

ATENCIÓN A... Dos jugadores que pueden ser decisivos

José Pablo Neris

El atacante de 19 años que también integra la preselección Sub 20, es una de las armas de la ofensiva del equipo de River Plate. Tiene mucha velocidad jugando por las bandas y es uno de los goleadores darseneros con dos tantos.

Luis Acevedo

Siempre que fue llamado a la acción por parte de Diego López, respondió y muchas veces lo hizo con goles. Tiene mucha movilidad en la ofensiva y es el goleador del equipo aurinegro en lo que va de la temporada con cuatro goles.