Peñarol y otro partido jugando bajo presión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Otra vez la misma historia. Peñarol sale a escena y el objetivo, como siempre, no es más que ganar. Pero esa meta ya pasó a ser una obligación, porque el aurinegro no tiene margen de error en ninguna de las dos tablas.

Ni el equipo ni el entrenador lo tienen. Diego López sabe que está en el ojo de la tormenta. Ya lo sabía desde que perdió en Belvedere, pero él y los futbolistas respondieron en un partido clave ante Wanderers.

En Peñarol prenden velas por Fabricio Formiliano By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN En Peñarol prenden velas por Fabricio Formiliano

La cara del equipo cambió. La imagen fue otra y por supuesto, el resultado también.

El carbonero tuvo un muy buen comienzo de partido ante los bohemios, volvió a ser aquel equipo que dominaba a sus rivales, que apostaba al juego por las bandas y que generaba varias situaciones de gol.

Racing no se aparta de su sistema para volver al camino de la victoria By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Racing no se aparta de su sistema para volver al camino de la victoria

Si bien sufrió más de la cuenta porque el gol llegó en el segundo tiempo y porque en el final, la pasó un poco mal porque Wanderers se fue con todo en busca del empate, Peñarol se quedó con la victoria y respiró.

Fue un manto de tranquilidad después de una semana que estuvo a punto de ser fatídica para los aurinegros.

Reuniones de un lado y de otro después de la derrota ante Liverpool confirmaban que el crédito del entrenador se vencía si no vencía al bohemio.

Facundo Pellistri y Lucas Viatri en un partido de Peñarol. Foto: Gerardo Pérez.

Lo hizo y tomó aire, pero no todo quedó ahí. La exigencia sigue siendo la misma y a Peñarol no le queda otra que ganar.

Esta tarde a partir de la hora 16:00 en el Parque Artigas de Las Piedras y con el arbitraje de Christian Ferreyra, el equipo de Diego López va en busca de quedarse con los tres puntos ante un Racing que está en la misma situación, pero sin la obligación de salir campeón, sino que con el objetivo de sumar para escaparle a la complicada situación del descenso, tabla en la que no está tan cómodo por estas semanas.

El “Cebolla” pelea por un lugar en el equipo de Peñarol By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN El “Cebolla” pelea por un lugar en el equipo de Peñarol

Pero la llegada de Eduardo Favaro le devolvió la ilusión al equipo de Sayago, ya que el “Lolo” regresó al banco de suplentes cervecero y goleó a Fénix 4-1 en la cuarta fecha del torneo Clausura.

Después La Escuelita de Sayago perdió con Progreso en la quinta jornada por 2 a 1 en el Parque Paladino y ahora fijó Las Piedras para recibir a Peñarol en la sexta etapa.

La necesidad de los dos hacen que el partido, en lo previo, sea atractivo, pero no hay dudas de que los ojos estarán puestos en lo que pueda llegar a hacer un equipo aurinegro que precisa la victoria sí o sí.

Es que no ganar lo alejará de los primeros puestos del Torneo Clausura y también de la Tabla Anual, pero no solamente eso, porque un resultado adverso podría desencadenar alguna decisión del Consejo Directivo como la de cesar al entrenador, que empezó a estar en duda luego de caer con Liverpool el domingo 6 de octubre en Belvedere.

La apuesta del “Memo” probablemente sea la misma que ante Wanderers, es decir, salir a jugar con un 1-4-1-4-1 con Walter Gargano, como volante tapón por delante de la línea de zagueros y Lucas Viatri como único delantero.

Ese esquema le dio otra vida a Peñarol. Otro aire. El equipo volvió a mostrar cosas positivas, sobre todo en el juego por las bandas que nuevamente le dio resultado al entrenador. Pero además, los jugadores tuvieron una respuesta anímica que se sumó a la deportiva para dar un mensaje y decir “acá estamos”.

Si bien todavía le falta mucho por mejorar, Peñarol dio una señal y ahora va por más, pero sigue jugando bajo presión a pesar de ser el bicampeón.

Eduardo Favaro en un entrenamiento de Racing en el Parque Roberto. Foto: Archivo El País.

PENDIENTE Racing, un escollo para Diego López

Desde que llegó a Peñarol, Diego López ganó el Campeonato Uruguayo 2018 y el Torneo Apertura 2019 pero hay un equipo al que aún no ha podido vencer: Racing.

El albiverde fue el primer rival que tuvo el “Memo” en el Torneo Clausura 2018, cuando asumió como entrenador aurinegro y ese encuentro terminó con empate 1-1 el 21 de julio del año pasado en el Estadio Campeón del Siglo, donde el 23 de marzo de este año se volvieron a ver las caras por el Apertura 2019 y otra vez igualaron, pero 2-2.

Racing se transformó en un escollo para Diego López, que hoy buscará su primer triunfo ante La Escuelita de Sayago, que será local en Las Piedras y que desde 2013 no vence a Peñarol.

La última victoria fue el 20 de abril de ese año: 2-1 en el Estadio Centenario. De los últimos 10 enfrentamientos, hubo siete triunfos aurinegros, uno cervecero y dos empates.

Las claves

El juego

Peñarol mejoró su producción futbolística en la última presentación ante Wanderers y se quedó con la victoria, pero debe seguir mejorando, sobre todo en la generación de fútbol. Racing, por su parte, tuvo un gran partido ante Fénix con un primer tiempo perfecto y luego no pudo repetir ante Progreso en el Paladino.



Las tablas

​Mientras el aurinegro necesita de manera urgente sumar de a tres para no perderle pisada a Nacional en el Torneo Clausura y la Tabla Anual, el albiverde precisa ganar para empezar a escaparle a la peligrosa tabla del descenso en la que solamente está por encima de Juventud de Las Piedras, Rampla Juniors y Boston River.



El momento

​Eduardo Favaro se hizo cargo de Racing tras la salida de Alejandro Apud y regresó al club para salvarlo del descenso, al tiempo que Diego López está bajo presión en Peñarol porque en caso de no ganar esta tarde en el Parque Artigas de Las Piedras puede haber novedades en cuanto al futuro del entrenador.

La previa de Racing vs. Peñarol

duelos Atención a...

Líber Quiñones

El goleador histórico de Racing es una pieza clave en el ataque del equipo albiverde que buscará el triunfo en Las Piedras. Quiñones lleva tres tantos en lo que va de la temporada con La Escuelita de Sayago.



Lucas Viatri

El delantero argentino viene de convertir el gol de la victoria frente a Wanderers y es una pieza fundamental en la ofensiva del equipo de Diego López. Es el goleador de Peñarol en la temporada con nueve gritos.