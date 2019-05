Es ahora: Peñarol y un partido clave para avanzar y romper un maleficio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En medio de una semana más que especial para Peñarol, la de hoy es una noche clave. El equipo de Diego López se juega la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores de América en el Campeón del Siglo y ante Flamengo, uno de los clubes que más dinero invirtió para reforzarse y ser el campeón de este torneo continental, algo que no logra desde 1981.

Y si hablamos de rachas, hoy es un gran día para que el aurinegro corte una que lo tiene a maltraer: superar la fase de grupos de este certamen.

En el recuerdo vivo está la gran campaña del 2011 con épicos partidos en Montevideo y en el exterior, y un final increíble en Pacaembú frente al Santos de Neymar.

Pero esa fue la última ocasión en la que Peñarol logró la clasificación a octavos de final, porque después de eso avanzar le fue esquivo al conjunto carbonero, que esta noche desde las 21:30 y en un Campeón del Siglo que lucirá repleto, intentará romper esa racha adversa.

La chance es única y hasta hace unos meses, impensada, porque si a un hincha de Peñarol (quizás también a los jugadores y el cuerpo técnico) le decían antes de comenzar la fase de grupos de la Libertadores que iba a llegar a la última fecha con la chance intacta de clasificación a octavos de final en una serie en la que están el poderoso Flamengo, Liga de Quito (dos ganadores de la Libertadores) y San José de Oruro, que juega a 3.800 metros sobre el nivel del mar, no dudaría ni un segundo en firmarlo.

El sorteo del fixture no fue el más amigable para el aurinegro, pero así y todo el plantel le hizo frente a la alta competencia gracias a una muy buena pretemporada y a la planificación del cuerpo técnico encabezado por Diego López, quien antes de comenzar la doble competencia le hizo un pedido especial a los jugadores: “Les dije que tengan los mejores seis meses de sus carreras deportivas para poder lograr los objetivos que nos planteamos”.

Hoy Peñarol está vivo en los dos frentes: puntero en solitario del Torneo Apertura y con la chance intacta de clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Claro está que lo primero y principal esta noche es ganar para no depender del resultado entre Liga de Quito y San José, que jugarán a la misma hora en Ecuador.

Y para eso será clave un rendimiento acorde a la circunstancias, tal como Peñarol lo tuvo en Maracaná el 3 de abril o en el Campeón del Siglo el 9 de ese mes ante Liga de Quito.

La ilusión del hincha es la de los jugadores y éstos quieren darle una alegría a la gente que hoy desbordará el Campeón del Siglo, con un Peñarol que quiere ponerle fin a una racha adversa.

Una gran deuda en la Copa

Desde aquella campaña del 2011 Peñarol no consiguió avanzar más a los octavos de final. En las últimas seis participaciones del aurinegro en siete ediciones (en 2015 no clasificó), el pase a octavos fue esquivo, pero antes de esa recordada Libertadores del 2011, Peñarol solamente superó la fase de grupos una vez: en 2002.

En esa edición el carbonero ganó su serie frente a El Nacional de Ecuador, San Lorenzo y Real Potosí con 12 puntos. En octavos eliminó a Wanderers y en cuartos perdió por penales con São Caetano.

Otro condimento para esta noche es que el aurinegro, salvo en 2002, nunca superó la barrera de los 9 puntos en la fase de grupos y hoy tiene la posibilidad de lograrlo.

Es una final y todo Peñarol lo sabe. El aurinegro se juega la clasificación a octavos de final para seguir soñando y sacarse un peso de encima en la Copa Libertadores de América.

Los jugadores de Peñarol celebran el gol de Viatri a Flamengo. Foto: Reuters.

GRUPO 4 También se mira hacia Quito

Desde las 21:30 se medirán Liga de Quito y San José en Ecuador. El equipo local tiene posibilidades de avanzar a octavos, para lo cual precisa que Peñarol no gane.

Las posibilidades de Peñarol

1. Ganar y no depender de nadie más

Si el equipo de Diego López esta noche vence a Flamengo en el Campeón del Siglo, avanzará a los octavos de final de la Copa Libertadores de América, no dependerá de ningún otro resultado del encuentro en Ecuador y se quedará con el primer lugar del Grupo 4.

2. Si empata, Liga no debe golear

Si el resultado de esta noche es un empate, ahí el aurinegro necesita que Liga de Quito no le gane a San José por más de dos goles siempre y cuando esa supuesta igualdad de Peñarol sea con goles, ya que el primer factor de un desempate es la diferencia de goles.

3. Si pierde necesitará un milagro

Si Flamengo le gana esta noche a Peñarol en el Campeón del Siglo, se quedará con un boleto a octavos de final y también con el primer lugar del Grupo 4. Si esto ocurre, el aurinegro necesita que Liga de Quito empate o pierda con San José en Ecuador.

La previa

Si hace un gol Giorgian, ¿lo grita?

Giorgian De Arrascaeta es confeso hincha de Peñarol, pero consultado por el diario Lance si gritará un gol en caso de convertir fue claro: “Por supuesto. Hoy estoy en Flamengo y tengo que dar lo mejor para el club y la hinchada. Si hago un gol voy a vibrar mucho. Soy hincha de Peñarol, pero eso quedará al margen del partido”.



El "Mota" estará a la orden del "Memo"

Walter Gargano era una de las dudas en Peñarol hasta ayer, pero trabajó con normalidad en Los Aromos y recibió el alta médica por parte de la sanidad, por lo que quedó habilitado para estar a la orden del cuerpo técnico carbonero al igual que Guzmán Pereira, quien superó una contractura en el posterior y también podrá ser de la partida esta noche en el Campeón del Siglo.



Flamengo tendrá una gran ausencia

El “Mengão” llegó ayer a Montevideo con una baja sensible, la de Diego Alves, el experimentado arquero de 33 años que por una lesión no podrá estar en este último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El lugar del golero, quien no se recuperó aún de una lumbalgia, será ocupado por César, el suplente de 27 años.

Una recomendación de seguridad: ir temprano al CDS

Por disposición del Ministerio del Interior, hoy la Ruta 102, la principal vía de acceso al Estadio Campeón del Siglo, permanecerá cortada desde tempranas horas, por lo que el ingreso de los hinchas de Peñarol a su escenario se verá “enlentecido sustancialmente”, según informó el club en un comunicado en el que dio detalles del operativo de seguridad que hoy se llevará a cabo y que será muy similar al del clásico que se jugará el domingo.

En tal sentido, la parcialidad aurinegra deberá ingresar al estadio por la Ruta 8 o por el Camino Siete Cerros. La recomendación de la seguridad es que los parciales concurran temprano con el objetivo de no generar aglomeración de vehículos en las vías estipuladas. Las puertas del Campeón del Siglo se abrirán a la hora 18:30.