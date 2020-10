Peñarol y otro objetivo internacional: cambiar la pisada en la Copa Sudamericana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una mala racha que no tiene fin en la Copa Libertadores para Peñarol tras no lograr superar la fase de grupos desde 2011 se traslada a la Copa Sudamericana, otro torneo en el que después de su creación no ha visto las mejores actuaciones del equipo carbonero.

Es que luego de su primera edición en 2002 suplantando a la Copa Mercosur, la Sudamericana se transformó en la otra mitad de la gloria, es decir, el torneo de segundo orden en el continente, pero no por eso es un certamen fácil.

Y Peñarol eso lo sabe muy bien porque de 18 ediciones el aurinegro tiene siete participaciones. La que inicia esta semana en la serie de segunda fase frente a Vélez Sarsfield de Argentina será la octava.

Wanderers 2-Rentistas 2: empate con sabor a poco para la visita, que pudo ganar en el final By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Wanderers 2-Rentistas 2: empate con sabor a poco para la visita, que pudo ganar en el final

Como dato particular, lo máximo a lo que ha llegado Peñarol en la Copa Sudamericana es la fase de octavos de final. Nunca clasificó a cuartos y ese es otro debe que tiene la institución en el plano internacional más allá de esa racha adversa en la Libertadores.

Peñarol en la Copa Sudamericana. Foto: Archivo El País.

Las presencias en la Copa Sudamericana

En 2004 Peñarol tuvo su estreno absoluto en la Copa Sudamericana que por ese entonces disputaba su tercera edición.

En la primera ronda el carbonero dejó por el camino a Danubio tras ganar 2-1 en la ida y empatar 1-1 en la vuelta.

En octavos de final, el rival fue Cerro Porteño de Paraguay que ganó 3-1 en el Estadio Centenario y luego cayó como local en Asunción 2-1, clasificándose a cuartos por diferencia de goles.

De un rodillazo le perforaron el intestino delgado al ecuatoriano José Carabalí By Edward Piñón MIRA TAMBIÉN De un rodillazo le perforaron el intestino delgado al ecuatoriano José Carabalí

La segunda presencia mirasol en la Sudamericana fue en 2010, año en el que también quedó por el camino en octavos. En primera ronda eliminó a Barcelona de Guayaquil tras ganar 1-0 de visitante y 2-1 de local, pero luego Goiás eliminó al carbonero luego de ganar 1-0 en Brasil y perder 3-2 en Montevideo, avanzando por los goles de visitante.

En 2013 Peñarol no superó la primera fase luego de ser eliminado por Cobreloa de Chile y en 2014 otra vez quedó afuera en octavos pero ya jugando dos rondas previas.

Peñarol en la Copa Sudamericana. Foto: Archivo El País.

En la primera fase, el mirasol eliminó a Jorge Wilstermann ganando 2-0 en Montevideo y 4-0 en Cochabamba, en la segunda dejó por el camino al Deportivo Cali empatando 2-2 en Uruguay y ganando 1-0 en Colombia, pero en octavos Estudiantes de La Plata sacó del torneo al aurinegro luego de vencer 2-1 en Argentina, perder con ese mismo resultado en el Estadio Centenario y avanzar al ganar la definición por penales.

En 2016, Peñarol no superó la primera fase. Perdió la serie con Sportivo Luqueño de Paraguay y en 2017, ya viniendo desde la Copa Libertadores, fue eliminado en segunda fase por Athletico Paranaense.

En 2019 llegó a octavos, también viniendo desde la Libertadores. Eliminó a Deportivo Cali y cayó con Fluminense.

El miércoles comenzará otra historia para Peñarol en la Copa Sudamericana y el primer objetivo es Vélez, pero la meta será cambiar la pisada y por lo menos, alcanzar cuartos de final, algo que el carbonero no logró nunca en este torneo.