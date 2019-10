Peñarol y un objetivo claro: preparar la definición del Campeonato Uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con el empate del jueves en Las Piedras con Racing, Peñarol empezó a complicarse demasiado en el Torneo Clausura y sobre todo en la Tabla Anual.

El equipo de Diego López quedó a siete puntos de Nacional, líder del Clausura, y en la quinta posición de este certamen, mientras que en la Tabla Anual, está ahora a ocho unidades de los tricolores, que también lideran esta clasificación después de haber empezado la segunda parte de la temporada cuatro puntos por debajo del carbonero.

Y visto este panorama, ¿qué debe hacer Diego López ahora? ¿Seguir luchando por el Clausura e intentar recuperar la punta de la Anual? ¿Empezar a preparar un equipo para la definición del Uruguayo?

La obligación de Peñarol es siempre salir a ganar en cualquier cancha y eso los jugadores lo tienen más que claro, pero últimamente, los resultados no acompañan y además, el rendimiento del equipo deja mucho que desear.

Peñarol empató con Racing 3 a 3 en el Parque Artigas de Las Piedras. Foto: Francisco Flores.

El entrenador ya hizo variantes, movió sus piezas, cambió el sistema y varios nombres, pero los futbolistas en muchos casos no responden.

¿Qué se le puede achacar a Diego López en este momento? ¿Es el gran responsable? Está claro que los resultados mandan en el fútbol y el “Memo” es rehén de eso porque hoy en día su continuidad depende del partido del domingo. Si Peñarol no le gana a Boston River en el Campeón del Siglo, podría terminarse su ciclo al frente del equipo aurinegro.

Así de dura es la realidad de un equipo que no termina de responderle a una crisis deportiva en la que se sumergió tras el inicio del Torneo Intermedio.

Es que desde ese entonces hasta ahora, contando ese certamen, los octavos de final de la Copa Sudamericana y lo que se lleva jugado del Torneo Clausura, el aurinegro disputó 15 partidos con la misma cantidad de triunfos, empates y derrotas: cinco.

Un porcentaje muy bajo para un equipo obligado a ser siempre protagonista y que no atraviesa su mejor momento.

Peñarol tras empatar con Racing 3-3 en el Parque Artigas de Las Piedras. Foto: Francisco Flores.

Hoy está lejos de la cima del Clausura y de la Anual y es por eso que se abre la interrogante acerca del futuro cercano.

Si bien la continuidad de Diego López no está asegurada, el entrenador debería empezar a pensar en la definición del Campeonato Uruguayo, a seguir probando variantes de sistemas, darle oportunidad a jugadores que no vienen siendo tenidos en cuenta y que podrían rendir más que otros que ya la tuvieron y no la están aprovechando como se debe.

¿Por qué pensar desde ahora en la definición? Peñarol debe apuntar a llegar de la mejor manera posible a las finales del Campeonato Uruguayo, donde ya tiene asegurado un lugar por haber sido campeón del Torneo Apertura.

En tal sentido, recuperar el nivel del equipo y poner a punto físicamente al plantel serán dos tareas que por ahora están en el debe pero que en el correr de las nueve fechas que faltan del Clausura se pueden lograr.

Por eso Peñarol ya debe empezar a preparar la definición del Uruguayo si quiere seguir apostando al tricampeonato.