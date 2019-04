Peñarol y Nacional jugarán el sábado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Que el fútbol vuelve ya es un hecho y este fin de semana se jugará la undécima fecha del Torneo Apertura 2019 con la novedad de que tanto Peñarol como Nacional saldrán el sábado a escena.

Así se jugará la undécima fecha



Sábado 4 de mayo

​

River Plate vs. Peñarol

Hora: 15:00

Cancha: Estadio Centenario



Plaza Colonia vs. Rampla Juniors

Hora: 15:30

Cancha: Parque Prandi



Boston River vs. Liverpool

Hora: 15:30

Cancha: Complejo Rentistas



Cerro vs. Defensor Sporting

Hora: 15:30

Cancha: Estadio Luis Tróccoli



Nacional vs. Progreso

Hora: 20:00

Cancha: Gran Parque Central