Peñarol y Nacional formaron un bloque político y votarán en blanco

Está resuelto: Nacional y Peñarol votarán de forma conjunta en la Asamblea de Clubes citada para este martes con el objeto de elegir a las nuevas autoridades del fútbol uruguayo. Y en la primera vuelta no entregarán su voto a ninguno de los dos candidatos.



Según supo Ovación por fuentes de ambas instituciones, Jorge Barrera y José Luis Rodríguez llevarán a los hechos lo que vienen prometiendo desde hace un buen tiempo: trabajar juntos dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Para ello acordaron votar en blanco.



A esta situación se llega luego de los insistentes diálogos mantenidos entre ambos titulares de los grandes, lo que terminó de confirmar que habrá una especie de "política de Estado" velando por sus intereses políticos y económicos.



Con la determinación quedarán atrás los años de desconfianza mutua y comenzará a funcionar un bloque político de enorme fuerza. Tan es así, que es altamente probable que la postura de los dos equipos grandes cuente con la adhesión de otras instituciones.



En principio, en el fútbol uruguayo puede pasar cualquier cosa, esto impediría a Eduardo Abulafia o Arturo Del Campo nuclear los votos necesarios para convertirse en el presidente de la AUF en la presente jornada.



Sin perjuicio de ello, vale establecer que el levantamiento de un cuarto intermedio no necesariamente tendría que llevar a que el tema del nuevo presidente sea postergado por varios días.



Hay clubes que quieren resolverlo esta noche mismo. Esas mismas instituciones, por cierto, están del lado de Abulafia, pero aceptando también que una permanencia de este candidato en la presidencia de la AUF solamente podría darse si consigue luego superar el test de idoneidad que demanda la Conmebol.



Palabras más palabras menos, un dirigente dijo: "si no tenés la aprobación de la Conmebol no podés ser el presidente de la AUF".