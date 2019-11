Peñarol y Nacional definen el Uruguayo de fútbol femenino en el Campeón del Siglo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El próximo domingo en el Campeón del Siglo se disputará el clásico femenino entre Peñarol y Nacional y en el mismo se puede definir el Campeonato Uruguayo de esta temporada.



El aurinegro, ganador del Torneo Apertura y líder de la Tabla Anual, recibe a su tradicional rival que llega tres unidades abajo de las “carboneras”, en lo que será una definición para alquilar balcones.

Es que en caso de ganar Peñarol o haber un empate, serán las aurinegras las que se proclamarán campeonas del Campeonato Uruguayo 2019. Nacional debe triunfar para forzar una final en primera instancia por el Clausura.



Diego Testas, entrenador de Nacional, se unió este año al proyecto tricolor del fútbol femenino, luego de un pasado en juveniles y en equipos de la “A” y la “B”.

“Toda mi carrera la realicé en el fútbol masculino. Luego de colgar los botines empecé a dirigir las juveniles de Rampla, para posteriormente ser el ayudante técnico de Carlos Rodao en Huracán del Paso de la Arena en el 2011, Progreso en Primera División en el 2013 y posteriormente llegar en el 2015 a trabajar con Raúl Möller en El Tanque Sisley”.

Muy parecida es la carrera de Daniel Pérez, el director técncio de Peñarol, que también hace una retrospectiva de sus comienzos. “En 2011 dirigí los juveniles de Huracán, luego me incorporé a Torque con Liber Vespa y desde 2012 que estoy en el femenino cuando me llamó la gente de Cerro, para posteriormente en 2016 incorporarme a Peñarol”.



Ambos entrenadores, más allá de la rivalidad de las camisetas tradicionales, coinciden en que el fútbol femenino viene creciendo pero no de la manera que ellos esperan.

“Las distintas dirigencias tendrían que brindar un mayor apoyo al fútbol femenino. Las chicas hacen un gran esfuerzo; pero muchas veces las canchas, el jugar solo 22 partidos al año y la falta de infraestructura en muchos clubes hace que no se pueda competir como se realiza en otras partes”, aclara Daniel Pérez.

Testas comparte los conceptos de su colega y agrega: “Nacional está conformando un nuevo proyecto para la próxima temporada, donde pasaríamos a depender directamente de la comisión directiva. En la actualidad es “Deportes Anexos” la sección que se hace cargo del femenino”.



Los campeonatos locales muestran en los últimos años una supremacía de ambos grandes, con una ventaja importante sobre el resto de los participantes. Esto disminuye las posibilidades cuando se sale al exterior y así lo vivió Peñarol hace pocas semanas cuando participó de la Copa Libertadores en Ecuador.

“En Ecuador tuvimos que sortear dos situaciones importantes. Una fue la altura y para ello pusimos en cancha las chicas que mejor se adaptaron a los 2.800 metros. La otra es la propia competencia, donde todavía hay una distancia importante. En América solamente en Bolivia, Perú y Uruguay seguimos bajo un régimen amateur, en el resto ya llegó el profesionalismo y eso en la cancha se nota, pese al gran esfuerzo que se realiza”, repasó el entrenador aurinegro a propósito de lo vivido hace poco.

Volviendo al plano local, Peñarol y Nacional muestran una gran distancia futbolística y ello se ve reflejado en la tabla de posiciones respecto a las demás participantes. Las aurinegras llegan al clásico habiendo ganado todos los puntos en disputa en el Torneo Clausura (24), con 29 goles a favor y sin goles en contra. Por su parte Nacional tiene solo un partido perdido frente a Rentistas San Jacinto, suma 30 tantos a favor y 8 en contra.

El recuerdo del partido disputado en el Gran Parque Central en el Apertura y que deparara la victoria y el título de Peñarol todavía está en la retina de todos y esta revancha se vivirá de la misma forma que el encuentro anterior.

Ambos conductores expresan su deseo de un espectáculo que pueda ser observado por miles de espectadores y que esto lleve a un aumento de la audiencia del fútbol femenino. Aunque ello deberá ser particularmente a través de la señal de AUF TV porque para asistir al estadio sólo podrán ingresar 300 parciales que estén ingresados en una lista previa en cada institución.

Cabe recordar que en el anterior duelo hubo altercados entre algunos hinchas en las calles exteriores al Parque. Ello le quita al espectáculo miles de espectadores que seguramente hubieran concurrido al Campeón del Siglo.

En el último clásico, Nacional recaudó una suma cercana a los 11 mil dólares y el cotejo fue observado por más de 40 mil personas en las plataformas de AUF TV y Nacional TV.



En la fecha, Liverpool venció 2-0 a River, Fénix Canelones 7-2 a Rentistas San Jacinto, Bella Vista 3-2 a Progreso y Colón 5-0 a Plaza Linea D Cutcsa.