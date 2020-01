Peñarol al mundo: el plantel viajó a Los Ángeles para continuar con la pretemporada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ilusión de Peñarol voló a Los Ángeles. El equipo de Diego Forlán continuará a partir de hoy la pretemporada en Estados Unidos luego de ayer iniciar el viaje con el objetivo de lograr la mejor forma física para encarar un 2020 lleno de desafíos.

Todos quieren ver al Peñarol de “Cachavacha”. La expectativa que por sí sola genera la presencia de Forlán en el mundo aurinegro es grande y los hinchas están más que ilusionados. Los directivos y, por supuesto, los jugadores en los que el entrenador depositó su confianza también lo están.

Y en medio de toda esa ilusión hay una objetivo del Consejo Directivo que sigue sumando hitos: internacionalizar la marca Peñarol.



Después de haber hecho la pretemporada por primera vez en Estados Unidos en enero de 2018 en Miami, el carbonero regresó a suelo norteamericano en julio pasado viajando a Boca Ratón; ahora el lugar elegido fue Los Ángeles.

“Esta pretemporada cumple nuevamente uno de los objetivos que nos propusimos en este período de gestión que es internacionalizar la marca Peñarol porque no ha sido casualidad que vamos ahora a Los Ángeles, no fue casualidad irse al exterior en anteriores oportunidades con todo lo que eso significa no solo para el club en lo deportivo sino también en el compartir experiencias fuera de fronteras llevando la marca Peñarol a todo el mundo”, dijo el presidente Jorge Barrera antes de la partida de la delegación.

Por otra parte, el titular carbonero agregó: “Tenemos un acuerdo firmado para volver el año que viene a hacer la pretemporada en Los Ángeles, así que el futuro presidente del club ya va a tener eso resuelto para enero”.

Barrera resaltó también el trabajo hecho por el club en el período de pases ya que todas las incorporaciones viajaron a la pretemporada en Los Ángeles. Ahora se espera la llegada de Gary Kagelmacher desde Bélgica a Estados Unidos y también el arribo de Luis Acevedo, quien ayer no pudo viajar porque aún no firmó la renovación de su contrato, algo que ocurrirá en las próximas horas para que Diego Forlán tenga su plantel completo.