Para que Peñarol ya mire de reojo: hora y TV para seguir la llave entre Liga y Paranaense

Peñarol venció por 3-1 a Sporting Cristal en condición de visitante y quedó a un paso de las semifinales de la Copa Sudamericana. El próximo miércoles, a las 19.15 horas en el Campeón del Siglo, cerrará la llave.

Salvo una catástrofe, todo hace indicar que Peñarol estará entre los cuatro mejores del torneo. ¿Y si gana qué? Jugará contra el ganador de Liga de Quito y Athletico Paranaense, que chocaran hoy por el partido de ida en Ecuador.

El partido comenzará a las 19.15 horas, será transmitido por ESPN y contará con arbitraje uruguayo. Andrés Matonte será el juez principal y Carlos Barreiro y Martín Soppi sus asistentes.



En el equipo local hay presencia uruguaya: Matías Zunino y Santiago Scotto. El equipo es dirigido por el argentino Pablo Marini, exentrenador de Montevideo City Torque. En Paranaense, en tanto, estará justamente un exPeñarol: David Terans.

¿Cómo sigue la Sudamericana?

Si Peñarol avanza a semifinales se enfrentará al ganador de Athletico Paranaense y Liga de Quito. Del otro lado de la Copa, las llaves son las siguientes: Rosario Central vs. Red Bull Bragantino y Libertad vs. Santos. El aurinegro no podría jugar contra ninguno de esos cuatro equipos hasta una eventual final.



Bragantino ya venció como visitante a Central por 4-3. Santos y Libertad jugarán el partido de ida hoy desde las 21.30.