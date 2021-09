Peñarol: Mauricio Larriera pone lo mejor que tiene para recibir a Fénix

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol no descuida ninguno de sus dos frentes, porque tan importante como superar a Athletico Paranaense en las semifinales de la Copa Sudamericana es ganar el Torneo Clausura o en su defecto la Tabla Anual para estar en la definición del Campeonato Uruguayo, en la que ya está instalado Plaza Colonia. Por eso este viernes, para recibir a Fénix en el Campeón del Siglo (hora 20, VTV Plus), Mauricio Larriera no se guarda nada y pone a todos los titulares.

Aurinegros y albivioletas chocarán por la segunda fecha del certamen, en el que ambos debutaron ganando: Peñarol de visitante ante Plaza Colonia (2-1) y Fénix de local 3-1 sobre Rentistas. El triunfo en la fecha inicial le permitió al carbonero quedar segundo en la Anual y más cerca del líder, precisamente su vencido. Por eso quiere seguir sumando y si bien el partido con Athletico Paranaense es el inmediato a este, no hay por qué guardar nada.



Los aurinegros pidieron a la Mesa Ejecutiva adelantar su partido y jugar este viernes en lugar del sábado y fue contemplado. Eso le permitirá tener margen suficiente para poner a los titulares y darles el descanso adecuado luego del choque de ida por semifinales de la Sudamericana.

Como el encuentro ante los brasileños será el jueves, Larriera tendrá seis días para recuperar a los suyos, lo que le permite encarar los dos frentes con su máximo potencial.



Facundo Torres ya volvió a la oncena inicial en la primera jornada luego de casi un mes afuera y necesita seguir sumando minutos para entrar en ritmo. Por eso este viernes volverá a ir desde el comienzo.

La oncena de Peñarol sería con:



Kevin Dawson



Giovanni González

Carlos Rodríguez

Gary Kagelmacher

Juan Manuel Ramos



Walter Gargano

Jesús Trindade



Agustín Canobbio

Pablo Ceppelini

Facundo Torres



Agustín Álvarez Martínez