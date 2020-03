Peñarol no logra plasmar su idea y los que llegaron no rinden tanto como se esperaba

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Calma, mesura y tranquilidad. Eso es lo que debe primar hoy en Peñarol por más que los resultados no se estén dando y que el equipo no responda en cancha.

El trabajo de Diego Forlán, quien comenzó a entrenar al plantel el lunes 6 de enero todavía no ha podido dar sus frutos.

El carbonero suma una victoria, una derrota y un empate en el Torneo Apertura 2020 y una caída en su debut en la Copa Libertadores jugando como visitante frente a Athletico Paranaense en Curitiba.

Pero hay algo claro y que el propio Forlán se encargó de dejar en claro en varias oportunidades: si no gana, la cosa puede complicarse porque en el fútbol los resultados mandan.

Eso es verdad, pero también es cierto que un plantel con técnico nuevo y 10 incorporaciones necesita tiempo, rodaje y también algo de paciencia, aunque esto último fue lo que en parte perdieron varios hinchas aurinegros el sábado cuando el equipo en cancha no lograba dar dos pases seguidos.

Xisco ante la marca de Nicolás Prieto en el Peñarol-Danubio. Foto: Marcelo Bonjour.

Es que la del sábado fue la peor versión de Peñarol en lo que va de la temporada y cuando todos pensaban que el equipo iba a mejorar o reconfirmar los primeros 70’ que había hecho frente a Defensor Sporting en la segunda fecha del Apertura para dejar atrás la pobre presentación internacional del martes en Brasil, pasó todo lo contrario.

Si bien Peñarol arrancó mejor y en la primera parte tuvo las situaciones más claras de gol, otra vez la falta de eficacia ofensiva y el arquero rival le impidieron al carbonero hacer una diferencia como para estar tranquilo y manejar las acciones.

El equipo se fue desdibujando con el correr de los minutos y frente a Danubio, los cambios de Forlán no dieron resultados.

El técnico apostó a la experiencia del “Cebolla” Cristian Rodríguez para ver si desde la actitud el equipo lograba levantar y a pesar de que el capitán abrió el marcador con un penal por mano en el área de Luciano Nequecaur, su aporte no fue el esperado.

El “Cebolla” todavía no logró ser el jugador gravitante que fue durante el bicampeonato aurinegro y eso el equipo lo siente.

Pero por otra parte, hay un tema que viene siendo bastante cuestionado en Peñarol: las incorporaciones que aún no han jugado.

Si bien Gary Kagelmacher, Krisztián Vadócz, David Terans, Christian Bravo, Joaquín Piquerez, Robert Herrera y Denis Olivera ya hicieron su debut con la camiseta aurinegra, hay jugadores como Juan Manuel Acosta y Matías Britos que todavía no tienen minutos en el plantel principal.

En el caso de Kagelmacher y Vadócz, se trata de dos jugadores que se ganaron su lugar en el equipo titular y en el de Terans, viene siendo de la partida, pero no logra convertir las situaciones de gol que le quedan servidas en el área rival.

Bravo, Olivera y Piquerez han estado poco en cancha y están faltos de ritmo de juego con sus nuevos compañeros.

Lo cierto es que de a poco, las incorporaciones pueden darle una buena mano a un equipo que necesita rodaje y aunque sigue trabajando en Los Aromos, al carbonero le cuesta jugar y sobre todo, convertir.

La confianza es clave y Forlán la tiene. La paciencia también lo es y el equipo el sábado quedó en el debe con sus hinchas.

UNA ALTA Nicolás Franco, una apuesta en la ofensiva

La falta de gol en Peñarol es algo que ya preocupa a pesar de que la temporada recién comenzó. Los dirigidos por Diego Forlán apenas pudieron anotar cuatro goles en cuatro partidos disputados -tres juegos por el Apertura y uno por la Copa Libertadores de América- lo que denota falta de eficacia ya que en varios encuentros el carbonero generó chances como para convertir.

En tal sentido, en el cuerpo técnico mirasol no están ajenos a eso y ante la inactividad de Matías Britos, una de las incorporaciones que llegó para este año y la escasez de goles, Forlán aprobó el ascenso de Nicolás Franco, el delantero argentino de 23 años que estaba entrenando en la Tercera División.

Surgido en las inferiores de River Plate de Argentina y con pasaje por el fútbol portugués, Aldosivi, Nueva Chicago y Oriente Petrolero de Bolivia, se transformó en las últimas horas en jugador del plantel principal.

Es que delantero del club ya era porque se encontraba entrenando con la Tercera División del club carbonero pero “Cachavacha” tuvo muy buenas referencias del delantero de 23 años y por eso tendrá una chance.

“Es un jugador que estaba en Tercera, vino a entrenar con nosotros ante la necesidad de que había jugadores con molestias y podía llegar a utilizarlo. Nos gustó y nos parecía bueno tenerlo” dijo Forlán, que en relación al cupo de extranjero opinó: “No me molesta porque es parecido a Xisco”.

Gary Kagelmacher, uno de los que más ha rendido en la zaga de Peñarol en 2020. Foto: EFE.

incorporaciones Los minutos en cancha de los nuevos

Krisztián Vadócz

El húngaro es el que más jugó de las incorporaciones. Entre Apertura y Copa Libertadores suma 297 minutos en cancha. Se afianzó en el equipo y es pieza clave.



Gary Kagelmacher

​El zaguero de 31 años que llegó desde Europa ingresó frente a Cerro y no salió más. Entre Apertura 2020 y Copa Libertadores lleva 292 minutos jugados en cuatro partidos.



David Terans

El atacante que llegó a préstamo desde Atlético Mineiro ha tenido chances de gol pero tiene el arco cerrado por el momento. Jugó 225’ entre Apertura y Copa Libertadores.



Christian Bravo

El chileno de 26 años empezó la temporada como titular y no conformó. Luego ingresó en Curitiba y no logró desnivelar nunca. Lleva 114 minutos en cancha con Peñarol.



Joaquín Piquerez

El volante ofensivo de 21 años aún no ha podido demostrar su juego y apenas lleva 103 minutos en cancha: 19’ en el Apertura y 84’ en la Copa Libertadores de América.



Robert Herrera

​El zaguero de 30 años recién pudo hacer su debut el sábado frente a Danubio. Jugó los 90’ y lo hizo de buena manera. Si agarra ritmo puede dar una gran mano.



Denis Olivera

​El atacante de 20 años que llegó desde Danubio suma 37’ en cancha en el Apertura y todavía no ha podido desnivelar en la ofensiva de Peñarol.



Juan Manuel Acosta

​Luego de la pretemporada en Los Ángeles sufrió una lesión y todavía no ha logrado debutar oficialmente con la camiseta de Peñarol. Fue uno de los pedidos de Forlán.



Matías Britos

​El delantero de 31 años que rescindió su contrato en México, estuvo lesionado en la pretemporada y tampoco ha podido hacer su debut con la camiseta aurinegra.

Krisztián Vadócz es el que más minutos jugó de las incorporaciones. Foto: Francisco Flores.

Urretaviscaya y una lesión inesperada en Peñarol

Luego de que Diego Forlán le diera el sí a Peñarol y solucionara su llegada al club como entrenador, “Cachavacha” empezó a armar su plantel y el primer pedido fue el de Jonathan Urretaviscaya, quien con contrato vigente con Rayados de Monterrey logró una salida a préstamo desde México y tras varias idas y vueltas, se sumó al plantel, pero en el último amistoso de la pretemporada -el sábado 8 de febrero frente a Deportivo Maldonado en el Campus-

“Urreta” se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y estará de baja como mínimo hasta fines de julio. Se perderá la Copa Libertadores y el Torneo Apertura 2020.