Peñarol se hace respetar en casa

Peñarol todavía no está clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero casi. Desde que se conoció la integración del Grupo D se sabía que el rival a vencer era Liga de Quito.

Es cierto que en Ecuador el aurinegro perdió 2-0 y que en realidad el 1-0 de anoche no hizo más que emparejar la serie particular, pero Peñarol tiene un as bajo la manga: los tres puntos que sacó de Río de Janeiro ante Flamengo.

Esas tres unidades hoy le permiten a los aurinegros ser líderes del grupo, con un saldo de goles +4 que también empieza a pesar. Además, Liga ya no podrá sacar un triunfo de su visita a Flamengo, pues ese partido ya se jugó en la segunda jornada y perdió 3-1.

Claro que todavía a Peñarol le quedan dos partidos muy complicados: visitar a San José en la altura de Oruro (donde Liga sacó un empate 3-3) y recibir a Flamengo. Y a su vez los ecuatorianos afrontarán sus últimos dos juegos en casa: ante los bolivianos y los brasileños.

Si en la próxima fecha Flamengo le roba puntos a Liga, eso será suficiente para que Peñarol asegure la clasificación, sin importar cómo le vaya ante San José. Por lo tanto, el miércoles 24 de abril puede quedar todo definido.

Tal panorama futuro es así gracias al presente y al pasado. El mirasol sigue siendo muy fuerte en casa, donde ha ganado todos sus partidos de Libertadores desde el 24 de mayo de 2017 hasta ahora. Son casi dos años de inexpugnabilidad. Y lo más trascendente pensando en la visita de Flamengo es que en seis partidos anotó 14 tantos y recibió solo uno. Eso sí: anoche ante Liga le costó mucho.

Peñarol no jugó bien. No explotó las bandas en la primera mitad, aunque quizás eso fue parte de una estrategia. ¿Por qué? Analicemos el global.

Nadie duda de la importancia de Gabriel Fernández en este equipo. Sin embargo, el “Toro” no estaba bien físicamente y no pesó en absoluto en la ofensiva. Estaba disminuido producto de que el esguince de tobillo aún no está totalmente superado. Entonces, la única explicación que cabe es que Diego López lo mandara a desgastar a la defensa rival para luego, con un Lucas Viatri entero, hacer la diferencia. Eso se puede deducir de que mientras el “Toro” estuvo en cancha Peñarol abusó de ir por el medio. Luego entró Viatri por él y fue clave, porque además el equipo cambió la postura. Llegó más por las bandas, se liberó el “Cebolla” Rodríguez y con el argentino imponiendo su físico por el medio, quedaron espacios por las bandas que Brian Rodríguez supo aprovechar para meter una carrera y dejar de cara al gol al “Cebolla”, quien no perdonó.

El capitán anotó y metió dos pelotas en los palos, pero el 1-0 fue suficiente para lograr los tres puntos tan necesarios para poner un pie en octavos.



Primer tiempo

Peñarol salió con su clásico 4-4-2, mientras que Liga de Quito lo hizo con su 4-2-3-1 que impuso Pablo Repetto desde su llegada al club ecuatoriano.

En los primeros minutos, se estudiaron mucho y ya desde el inicio, la visita mostró no tener apuro alguno en cada lateral, saque de arco o tiro de esquina.

El aurinegro, mientras tanto, buscaba permanentemente por las bandas tratando de habilitar a Darwin Núñez y Gabriel Fernández, los delanteros que esta noche puso Diego López desde el vamos.

A los 7 minutos llegó la primera situación de peligro y fue para Liga de Quito con un córner desde la derecha ejecutado por Anderson Julio que cabeceó muy bien el argentino Nicolás Freire, pero estaba Kevin Dawson en el arco aurinegro para evitar el gol con una muy buena atajada.

Un minuto después, Peñarol tuvo una chance de tiro libre en la puerta del área grande de Liga y el remate de Cristian Rodríguez dio en la barrera.

Pero después de esas situaciones, el partido no tuvo chances de peligro sobre los arcos y hubo que esperar hasta pasada la media hora para que Jacob Murillo probara desde lejos a los 32’ y Darwin Núñez a los 33’ con remates de media distancia que se fueron afuera.

Con Liga esperando bien parado en la última zona y Peñarol intentando proponer por las bandas, la primera parte se fue sin goles en el Campeón del Siglo.



Segundo tiempo

En el complemento, Liga se soltó un poco más y comenzó a hacer su juego buscando la velocidad de sus jugadores de ofensiva complicando a la zaga de Peñarol.

El ingreso de Edison Vega por Anderson Julio lesionado y el de Rodrigo Aguirre por Juan Anagonó le dio otro aire al equipo de Pablo Repetto en el ataque y el aurinegro no lograba generar fútbol en la ofensiva.

Pero a los 65’, el “Memo” mandó a la cancha a Lucas Viatri y en la primera situación en la que participó el argentino, asistió a Cristian Rodríguez y el cabezazo del “Cebolla” dio en el palo, pero un minuto más tarde, el capitán tuvo revancha y tras un gran desborde de Brian Rodríguez, definió para poner el 1-0 y hacer delirar a todo el Campeón del Siglo.

De ahí en más la visita se adelantó unos metros buscando la igualdad y dejó espacios para la contra de Peñarol que en los pies de su capitán tuvo el segundo a los 77’ pero entre Gabbarini y el palo, impidieron el tanto.

Liga buscó a Aguirre con pases y pelotas filtradas a espaldas de los zagueros de Peñarol y complicó bastante. Dawson le tapó una clara al uruguayo y mientras tanto, el aurinegro trataba de generar fútbol de contragolpe.

El tiempo fue pasando y Peñarol trataba de controlar la pelota y no dejar que su rival la tuviera porque eso era muy peligroso en el cierre del encuentro.

Los cinco minutos de descuentos se hicieron eternos para el aurinegro. Liga inquietó bastante en el final buscando la igualdad que no iba conseguir.

Peñarol logró otro triunfo memorable, venció a Liga de Quito 1-0 en un Campeón del Siglo que fue una fiesta, sigue siendo líder del Grupo 4 y se ilusiona con la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores de América.