Peñarol podría jugar en Las Piedras en la tercera fecha

La Mesa Ejecutiva de Primera División presentó este lunes por la noche los detalles de las fechas 2 y 3 del Torneo Apertura, aunque aún restan detalles por confirmar.

Segunda fecha.

Sábado 23

River vs. Racing - Saroldi - 17 horas

Cerro vs. Boston River - Tróccoli - 17 horas

Plaza Colonia vs. Danubio - Prandi - 17 horas

Peñarol vs. Rampla - Campeón del Siglo - 20 horas

Domingo 24

Fénix vs. Liverpool - Capurro - 17 horas

Progreso vs. Juventud - Paladino - 17 horas

Defensor vs. Cerro Largo - Franzini - 19:30

Martes 26

Nacional vs. Wanderers - Gran Parque Central - 20 horas

Tercera fecha.

Sábado 2 de marzo

Liverpool vs. Progreso - Belvedere - 16:30

Rampla vs. Defensor - Olímpico - 16:30

Racing vs. Nacional - Nasazzi - 16:30

Cerro Largo vs. Plaza Colonia - Ubilla - 19:30

Domingo 3 de marzo

Boston River vs. River Plate - Complejo Rentistas - 16:30

Danubio vs. Cerro - Jardines - 16:30

Juventud vs. Peñarol - Parque Artigas - 16:30

Wanderers vs. Fénix - Parque Viera - 20:30