Peñarol invicto en los clásicos del fin de semana

Ayer sábado, en el Estadio Centenario se disputaron los tres clásicos de los cinco en total, en el cual Peñarol terminó invicto: dos empates y una victoria. Sub 16 y Sub 19 empataron 1-1, por su parte, la Sub 17 goleó 3-0.

En la jornada del domingo se jugaron los últimos dos encuentros. Nuevamente, el equipo carbonero salió invicto. El primer partido fue entre la categoría Sub 15, el aurinegro dirigido por Serafín García y los tricolores por Dardo Pérez, en el cual ambos empataron sin goles.

El siguiente encuentro fue entre la categoría Sub 14. El conjunto carbonero dirigido por Carlos Umpierrez se enfrentó al equipo dirigido por Joaquín Papa, donde los carboneros salieron victoriosos por 2-1.

En el primer tiempo, Nacional abrió el marcador con el gol de Ezequiel Camacho, pero luego Peñarol empató gracias a Silvio López. En el segundo tiempo, el carbonero dio vuelta el resultado con gol Santiago Díaz, quien terminaría expulsado y el equipo dirigido por Umpierrez jugó gran parte del complemento con 10 jugadores.

El fin de semana fue favorable para la instutición carbonera, que logró 9 de 15 de puntos posibles en los cinco clásicos de formativas. El año pasado, Nacional había sido el invicto, en los que ganó todos los partidos en todas las categorías.

En la Tribuna América, el técnico de la primera de Peñarol, Diego "Memo" López, fue apoyar a los jugadores juveniles a quienes luego de la finalización de ambos encuentros, los felicitó "por el gran partido que disputaron ambas categorías".