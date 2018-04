Peñarol intimado a pagar o negociar la deuda por el pase de Gastón Rodríguez

Wanderers se cansó de esperar y determinó tomar una acción legal. Los bohemios resolvieron intimar a Peñarol y para ello recurrieron a la Asociación Uruguaya de Fútbol.



Wanderers consideró que se venció el plazo para pagar a deuda de 930 mil dólares originada por la transferencia de Gastón Rodríguez.



Según informó Tirando Paredes (1010 AM), si Peñarol no efectiviza el pago o logra una negociación para saldar lo adeudado en las próximas 72 horas, la Mesa Ejecutiva no podrá fijarle el partido de la próxima fecha del Torneo Apertura.