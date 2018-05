Peñarol ya está instalado en Tucumán

Peñarol finalizó su viaje y ya se instaló en Tucumán donde el próximo miércoles enfrentará a Atlético en el Monumental José Fierro. Sobre las 23 horas el plantel se presentó en el Hotel Sheraton y quedó instalado pensando en el próximo partido.



Algunos curiosos y cámaras se hicieron presentes en la puerta del hotel para presenciar el momento en el que plantel de Leonardo Ramos arribara de cara al trascendental juego.



Tanto en los aeropuertos como en el propio hotel tucumano, el furor fue Maximiliano Rodríguez al que una y otra vez le solicitaban fotos y autógrafos y a los que siempre accedió.



El plantel arribó con muy buen ánimo y motivado para el partido que puede ser clave pensando en la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.



La duda en el once inicial de Leonardo Ramos, parece estar en la zaga luego de que Fabricio Formiliano se retirara con un dolor en el duelo frente a Progreso, aunque no parece que sea necesario que se pierda el partido.



Cabe recordar que Peñarol marcha segundo en su grupo con seis unidades y la misma diferencia de goles que Atlético Tucumán (0). El líder es Libertad con 9 puntos y el colista de la serie es The Strongest quien solo suma 3.