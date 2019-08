Peñarol igualó ante un combativo Juventud en un partido donde estuvo lejos de su nivel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sería injusto decir que Peñarol no ganó solo porque jugó mal. Es cierto, fue de los partidos más flojos de los aurinegros a nivel local en mucho tiempo, pero también es verdad que se cruzó con un Juventud que lo complicó y mucho.

Tal vez no provocó grandes atajadas de Kevin Dawson, pero sí aprovechó la velocidad de Viñas y Zeballos para atacar a una defensa que nuevamente tuvo una floja actuación y replegarse cuando era necesario para evitar las subidas de Lores y Estoyanoff por las bandas.

Por algo Diego López es el entrenador y seguramente tendrá sus motivos, pero fue extraño que volviera a jugar Ezequiel Busquets que ya no había tenido un buen partido ante Defensor Sporting y que no pusiera en el once -y ni siquiera en el banco de suplentes- a Matías de los Santos, quien cada vez que estuvo en el campo se destacó en la mitad de la cancha.

Más allá de estos detalles, Peñarol atacó muy poco y si se repasa los remates al arco se encuentra con el cabezazo de Jesús Trindade que pegó en el vertical, el cabezazo de Formiliano que contuvo Rodrigo Rodríguez y el zapatazo de Trindade sobre el final que también embolsó el guardameta del equipo pedrense.

No contó con el juego característico por las bandas, a Lucas Viatri no le llegaron pelotas limpias y Darwin Núñez no estuvo en el nivel esperado y que había demostrado en encuentros pasados con la camiseta mirasol.

De hecho, hubo muchos pasajes (sobre todo en la primera parte) donde Juventud de Las Piedras dominó la pelota y puso a Peñarol replegado en su propia área, algo que no siempre se observa con el plantel mirasol.

Peñarol estuvo lejos de su nivel y de eso no hay duda. Y a esta altura, pese a que continúa líder de ambas tablas, el empate tiene que ser un llamado de atención para un equipo que más allá de haber ganado el Apertura no debe descuidar la Anual si quiere aspirar a ganar el tricampeonato y que durante el Intermedio mantuvo una irregularidad que hacía tiempo no se veía en el conjunto mirasol.

Juventud hizo su parte y lo complicó, pero Peñarol dejó mucho que desear en una noche donde Diego López se tiene que haber ido muy preocupado del Campeón del Siglo.

Pasando en limpio, este empate se transforma en una nueva oportunidad perdida para los aurinegros en relación a estirar la ventaja con sus rivales, tanto en el Intermedio como en la Anual, al punto de que River Plate sigue teniendo los mismos puntos que los mirasoles en la Serie A y que los dirigidos por Diego López ya no son los únicos líderes de la Anual porque Cerro Largo lo alcanzó y ambos lideran con 40 puntos.



Peñarol 0-0 Juventud ¡Final en el Campeón del Siglo! Peñarol y Juventud igualaron sin goles en un partido que no fue bueno y en el que el aurinegro equivocó demasiado los caminos.

Peñarol 0-0 Juventud 90+1' ¡Amarilla en el aurinegro! Guzmán Pereira recibió la quinta amarilla y no jugará frente a River Plate.

Peñarol 0-0 Juventud 89' ¡Expulsión en el aurinegro! Rodrigo Abascal recibió la segunda amarilla y por ende la expulsión dejando a los aurinegros con diez hombres sobre el final.

Peñarol 0-0 Juventud 88' ¡Rodríguez clave! Rodrigo Rodríguez le sacó un potente zapatazo a Jesús Trindade cuando estaba el gol aurinegro.

Peñarol 0-0 Juventud 82' ¡Variante en el pedrense! Ingresó Lucas Martínez y se retiró Federico Viñas en Juventud de Las Piedras.

Peñarol 0-0 Juventud 80' ¡Variante en el aurinegro! Ingresa Guzmán Pereira y se retira Ezequiel Busquets en la última variante aurinegra.

Peñarol 0-0 Juventud 69' ¡Variante en el pedrense! Ingresó Eric Barrios y se retiró Cristian Sención en Juventud de Las Piedras, la primera en la visita.

Peñarol 0-0 Juventud 62' ¡Variantes en el aurinegro! Ingresaron Facundo Pellistri y Giovanni González en lugar de Ignacio Lores y Giovanni González

Peñarol 0-0 Juventud 50' ¡Rodríguez salvó a Juventud! Tras un tiro de esquina y un cabezazo de Fabricio Formiliano, contuvo la pelota Rodrigo Rodríguez cuando estaba el primer tanto mirasol.

Peñarol 0-0 Juventud ¡Sigue el fútbol en el Campeón del Siglo!

Peñarol 0-0 Juventud ¡Al descanso en el Campeón del Siglo! En un pobre primer tiempo, Peñarol y Juventud igualan sin goles. El elenco pedrense complicó bastante a los aurinegros cuando atacó, pero el equipo de Diego López tuvo la más clara con un cabezazo de Trindade que pegó en el vertical derecho de Rodrigo Rodríguez.

Peñarol 0-0 Juventud 45+2' ¡Amarilla en el aurinegro! Ignacio Lores recibió la tercera amarilla de Peñarol en el partido frente a Juventud.

Peñarol 0-0 Juventud 40' ¡Amarilla en el pedrense! Cristian Sención recibió la tarjeta amarilla luego de una infracción sobre Fabián Estoyanoff.

Peñarol 0-0 Juventud 30' ¡La primera aurinegra! Un centro de Ignacio Lores fue conectado por Jesús Trindade y cuando la pelota se metía por el segundo palo, chocó con el palo y salió evitando así el primer tanto mirasol.

Peñarol 0-0 Juventud 24' ¡Amarilla en el aurinegro! Ezequiel Busquets golpeó a Cristian Sención y el lateral derecho de Peñarol recibió la tarjeta amarilla.

Peñarol 0-0 Juventud 19' ¡Amarilla en el aurinegro! Rodrigo Abascal recibe la primera tarjeta amarilla del partido luego de una agresión sobre Federico Viñas.

Peñarol 0-0 Juventud 10' ¡El juego es parejo! Peñarol se hace dueño de la pelota, pero por el momento no puede desequilibrar sobre el arco pedrense. Juventud de Las Piedras aprovecha la velocidad de sus delanteros para complicar.

Peñarol 0-0 Juventud ¡Hay fútbol en el Campeón del Siglo! Peñarol y Juventud ya juegan en el Campeón del Siglo en un partido importante para ambos. Los aurinegros necesitan los puntos para pelear arriba y los pedrenses para intentar escapar del descenso.

Peñarol-Juventud ¡Los aurinegros tienen su once! Diego López también dispuso de su once inicial de la siguiente manera: Kevin Dawson; Ezequiel Busquets, Fabricio Formiliano, Rodrigo Abascal, Gabriel Rojas; Fabián Estoyanoff, Jesús Trindade, Walter Gargano, Ignacio Lores; Darwin Núñez y Lucas Viatri.