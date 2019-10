Para Peñarol el de hoy es un partido bisagra: gana o se puede terminar el ciclo de López

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

No es un partido más para Peñarol. Tampoco para Diego López. La obligación es la de siempre: ganar. Pero el momento actual del equipo hace que el encuentro ante Wanderers pueda llegar a ser determinante.

Es que luego de la derrota del domingo frente a Liverpool en Belvedere, el Consejo Directivo aurinegro se reunió el lunes y por la tarde exigiéndole al director técnico y al gerente deportivo Carlos Sánchez un cambio en un plantel que viene arrastrando un desgaste importante desde lo físico, lo futbolístico y también lo anímico, algo en lo que Peñarol estaba fuerte en los últimos meses.

Después de festejar el Apertura, Peñarol se desmoronó en números By Edward Piñón MIRA TAMBIÉN Después de festejar el Apertura, Peñarol se desmoronó en números

El empate ante Juventud en Las Piedras, la derrota con el negriazul y sobre todo el mal momento deportivo, hacen que desde la dirigencia se exigían respuestas para revertir una situación que a esta altura parece complicada de resolver, pero hay algo a favor del carbonero y es que por lo menos ya tiene un lugar asegurado en la definición del Campeonato Uruguayo tras haberse consagrado campeón del Torneo Apertura.

Pero además hay tiempo. Apenas van cuatro fechas del Clausura y esta noche, desde la hora 20:00, Peñarol recibirá a Wanderers en el Estadio Campeón del Siglo.

El gran tema es que el carbonero ya perdió cinco puntos de 12 posibles. Está a cinco unidades de los líderes Nacional y Plaza Colonia y como por si eso fuera poco, luego de caer el domingo el Belvedere pasó a estar a seis puntos de los tricolores en la Tabla Anual, instancia clave para la definición del Campeonato Uruguayo y la clasificación a la Copa Libertadores de América 2020.

Tres gurises que piden cancha en medio del mal momento de Peñarol By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Tres gurises que piden cancha en medio del mal momento de Peñarol

Por eso el de hoy es un partido más que clave para Diego López y sus dirigidos. “En los momentos difíciles es cuando tenemos que estar unidos, ser conscientes de que no estamos jugando bien ni hacemos lo que tendríamos que hacer, como jugar por los costados o más rápido la pelota, aunque tengo confianza de que de vamos a salir de esto”, dijo el domingo el “Memo” en Belvedere luego de perder con Liverpool 1-0.

En menos de 24 horas su continuidad y la de Carlos Sánchez estaba en duda. Varios consejeros se reunieron con los dos profesionales y luego, en la sesión del Consejo Directivo, no hubo mayoría para cortar el ciclo del “Memo” al frente del plantel de Peñarol.

Pero el crédito cada vez es más pequeño y el margen de error también.

El cuerpo técnico y los jugadores lo saben. Son conscientes que no se están haciendo bien las cosas. Saben que el equipo no tiene el funcionamiento esperado y que tienen la obligación de mejorar para revertir este mal momento deportivo, porque el futuro deportivo está en sus manos si es que aspiran a conseguir el tricampeonato.

Las razones por las que Diego López no fue cesado el domingo en Peñarol By Edward Piñón MIRA TAMBIÉN Las razones por las que Diego López no fue cesado el domingo en Peñarol

“Tenemos la obligación de mejorar y confiar en lo que se hace sabiendo que todos debemos dar más. Hay que estar juntos cuando las cosas no salen y darle para adelante porque esto sigue. Son momentos. Hay que levantar la cabeza”. Las palabras del “Memo” fueron tan claras como el mal momento actual de Peñarol.

El aurinegro tendrá esta noche un partido bisagra. El entrenador lo sabe. Los jugadores lo tienen claro. Si el equipo no gana, pueden llegar cambios importantes en pleno Torneo Clausura.

Al fin y al cabo, los resultados son los únicos que mandan en el fútbol y Peñarol lo demuestra una vez más.

Wanderers festejó ante Peñarol en el Centenario por el Torneo Apertura. Foto: Gerardo Pérez.

Las claves del partido

Urgencia

Los dos están necesitados de una victoria, pero para Peñarol ganar es de orden, ya que en caso contrario el Consejo Directivo podría tomar la decisión de cortar el ciclo de Diego López al frente del equipo. El bohemio aún no conoce de triunfos en el Clausura: suma un empate y tres derrotas en cuatro fechas.



El juego

​Ninguno de los dos equipos está siendo protagonista en sus partidos y esa es una cuenta pendiente dada la idea de Diego López en Peñarol y Alfredo Arias en Wanderers. El caso más llamativo es el del mirasol, que decayó en su producción futbolística de los últimos meses tras haber ganado el Torneo Apertura.



Lo anímico

​Tras haber recibido el gol de Liverpool el domingo en Belvedere a los 87’, Peñarol no tuvo respuesta anímica a ese golpe y esa situación ya la vivió en anteriores encuentros. Será clave la concentración del carbonero para no recibir goles y tratar de generar situaciones de peligro para poder convertir y, por supuesto, ganar.

Alfredo Arias conversa con Nicolás Albarracín y Diego Riolfo. Foto: Gerardo Pérez.

Un rival que sabe complicar a Peñarol

En los últimos años, y también durante la historia, Wanderers ha sido siempre un rival complicado para Peñarol.

A la vista está el último enfrentamiento entre bohemios y carboneros disputado el 17 de marzo en el Estadio Centenario por la quinta fecha del Torneo Apertura. Wanderers se quedó con el triunfo por 2 a 0 con goles de Rodrigo Pastorini y Lucas Morales, cortando un invicto de cuatro victorias consecutivas del mirasol.

Si se mira más atrás, en los últimos 10 encuentros que tuvo a Peñarol y a Wanderers frente a frente, dos terminaron en empate, tres fueron con triunfo del equipo bohemio y cinco para los aurinegros.

En lo que respecta a Diego López enfrentando a Wanderers como entrenador de Peñarol, por el Torneo Clausura 2018 el aurinegro venció 3-0 con goles de Fabián Estoyanoff por dos y Gabriel Fernández. En el Apertura 2019, el bohemio ganó 2-0.

Atención a...

Facundo Pellistri

​El juvenil es el único que intenta algo distinto en la ofensiva de un Peñarol que sigue padeciendo la falta de juego en ataque y el jugador de 17 años es clave para poder generar situaciones de peligro sobre el arco rival.



Matías Castro

El argentino de 27 años, que llegó para el Torneo Clausura, se transformó en pieza clave para la ofensiva del equipo de Alfredo Arias. En cuatro partidos disputados ya lleva convertidos tres goles con la camiseta del bohemio.