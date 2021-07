Peñarol homenajeó a Walter Gargano por haber jugado su partido 100

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En julio de 2017 Walter Gargano llegó como la gran contratación de Peñarol. Mundialista con Uruguay en 2010 y 2014, el "Mota" aterrizó en el mirasol con todo su bagaje europeo para darle el salto de calidad al mediocampo y transformarse en referente. Y lo ha sido.

El pasado domingo, en oportunidad del clásico, Gargano llegó a su partido 100 como jugador de Peñarol pero no lo pudo celebrar. Primero, porque el marco no era el que la institución creía el indicado, pues el juego fue en el Gran Parque Central; segundo, porque fue derrota por 2-0. Sin embargo, la ocasión no podía pasar inadvertida.



Por esa razón Gargano fue homenajeado este jueves en Los Aromos, donde se le entregó una camiseta enmarcada con el dorsal 100.

Los 100 partidos de Gargano

- 77 por el Campeonato Uruguayo

- 12 por la Copa Sudamericana

- 9 por la Copa Libertadores

- 2 por la Supercopa uruguaya

El "Mota" logró tres títulos: fue bicampeón uruguayo en 2017 y 2018 y ganó la Supercopa uruguaya en 2018.