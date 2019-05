En Peñarol no hay tiempo para lamentos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si bien la tristeza y el sabor amargo por no haber logrado la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores no se va de un día para el otro, Peñarol no tiene tiempo para lamentarse.

El domingo el aurinegro será anfitrión de un partido histórico: el primer clásico en el Campeón del Siglo.

Y nada será fácil para un plantel carbonero que sufrió un duro golpe el miércoles con esa nueva eliminación en la fase de grupos del torneo continental, pero que tiene una inmejorable chance para levantar cabeza y repuntar.

De cara al clásico frente a Nacional, hay aspectos que en este momento son fundamentales: lo físico, lo futbolístico y por supuesto lo anímico.

La ilusión en la Copa Libertadores era grande y no precisamente para ser campeón, ya que de eso un equipo uruguayo en la actualidad está muy lejos, pero sí estaba latente la posibilidad de avanzar a octavos de final en una grupo que fue muy duro para el mirasol.

Tan duro fue que con 10 puntos el equipo de Diego López no pudo avanzar a octavos por diferencia de goles, ya que Flamengo y Liga de Quito también terminaron con 10 unidades, pero con mejor saldo.

Ahora la Copa Libertadores quedó atrás y la obligación de Peñarol será conseguir la clasificación a la edición 2020 del torneo continental para buscar cortar la racha de ocho años sin avanzar a octavos.

En el plano internacional, lo próximo para el carbonero será la Copa Sudamericana, certamen al que accederá a la segunda fase a disputarse a fines de mayo y cuyo sorteo de cruces será este lunes.

Pero el gran objetivo del equipo de Diego López ahora pasó a ser el Torneo Apertura y el clásico del domingo está en la primera plana.

El “Memo” analiza la estrategia a seguir en un partido tan importante como histórico en el que los jugadores tendrán la gran chance de recuperarse para darle una nueva alegría al hincha de Peñarol.

Tres claves de la eliminación de la Libertadores

EL JUEGO. BAJO RENDIMIENTO

Las últimas dos presentaciones de Peñarol en el Grupo 4 de la Copa Libertadores no fueron las mejores. En Oruro el equipo jugó mal y sintió la altura, mientras que el miércoles en el CDS no supo aprovechar el trámite a favor con Flamengo.

LA ALTURA. NO PUDO SUMAR

Otro punto importante en la definición de la llave fue la derrota ante San José en Oruro, donde Flamengo sumó de a tres y Liga de Quito rescató un empate. Además, perder 3-1 en contra también complicó a Peñarol en la diferencia de goles.

NO GOLEAR. PUDO HACERLO EN CASA

Peñarol le ganó a San José en la segunda fecha del Grupo 4 de la Libertadores por 4 a 0, pero pudo hacerlo por una diferencia más abultada. No lo hizo y lo terminó pagando caro en la diferencia de goles con Liga de Quito y Flamengo.