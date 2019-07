Peñarol goleó a Boston River y arrancó despegado el Intermedio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El mercado de pases no fue desnivelante ni mucho menos para un Peñarol que no hizo grandes inversiones: solamente llegaron dos jugadores para la segunda parte de la temporada.



El zaguero Rodrigo Abascal y el lateral izquierdo argentino Gabriel Rojas fueron las únicas incorporaciones del carbonero, que perdió a tres jugadores: Cristian Lema, Lucas Hernández y Gabriel Fernández.



Mucho se habló de la llegada de un delantero para suplir la baja del “Toro”, pero finalmente eso no sucedió.



El tema económico fue clave y el club decidió no salir al mercado a gastar en jugadores de renombre que sonaban para reforzar el plantel.

Pasó la pretemporada en Estados Unidos, el aurinegro jugó tres amistosos con dos triunfos y un empate. Ganó el clásico en la hora con un gol de Darwin Núñez y muchos jugadores del club teniendo minutos en partidos de nivel internacional.



Mientras el plantel se aprontaba en Montevideo en la última semana antes de comenzar el Torneo Intermedio, se sumaron Rodrigo Abascal proveniente de Fénix y Gabriel Rojas, quien llegó desde San Lorenzo de Almagro. Y eso fue todo.

Desde el club y el cuerpo técnico se habló y todos coincidieron en que no iban a hacer más contrataciones para empezar a darle oportunidades a los jugadores que están en el plantel y, sobre todo, a los formados en las juveniles.



Boston River fue el primer examen aurinegro y ayer en el Campeón del Siglo, Peñarol ganó, goleó 4-0 y por momentos gustó para empezar con el pie derecho y mantener el ritmo de juego con el que terminó el Torneo Apertura, el cual conquistó a falta de dos fechas. Las ausencias de Lema, Hernández y el “Toro” Fernández no se notaron. Si bien el rival no fue el más exigente y cometió errores importantes, lo hecho por Peñarol es para destacar, porque en muchos otros partidos generó una infinidad de situaciones de gol, fue superior y no ganó.

Foto: Gerardo Pérez

Ayer fue todo redondo para el aurinegro y a eso le sumó algo importante: los pibes del club respondieron con creces en el Campeón del Siglo.



Es que Diego López le dio la confianza a Enzo Martínez, Brian Rodríguez y Darwin Núñez desde el inicio y no desaprovecharon la oportunidad para mostrarse.



El zaguero de 21 años se mostró muy firme y sólido en la última zona de Peñarol. Después de que Guillermo Fratta se le escapara en la primera jugada de peligro de Boston River, se acomodó y tuvo una notable actuación. Cortó varias jugadas de peligro en el área, tuvo buenos anticipos y además, se volcó varias veces al ataque con pelota dominada y también lanzando el balón en largo para los delanteros.

Lo de Brian ya no es nuevo. Es el jugador distinto que tiene Peñarol y volvió a demostrar que está llamado a ser gran figura si sigue creciendo y teniendo excelentes rendimientos en el aurinegro.



Cuando se enchufó y se metió en el partido, fue imparable para la defensa de un Boston River que no mostró mucha seguridad en la zaga.



Mientras mucho se habla de su posible venta (ayer lo vinieron a ver del Milan), Brian se expresa en la cancha y es desnivelante en Peñarol.



Pero en la noche del Campeón del Siglo el que cerró una soñada actuación fue Darwin Núñez: hizo tres goles y fue la figura de la cancha.

Foto: Leonardo Mainé

Después de haber terminado la pretemporada con un gol clásico que no hizo más que elevarle la confianza, el delantero carbonero ayer se destapó para convertirse en una pieza clave del ataque haciendo olvidar la ausencia de Lucas Viatri, otro de los importantes de este plantel aurinegro.



Darwin tuvo su noche soñada, se llevó la pelota y sigue sumando buenas actuaciones en el primer equipo de Peñarol después de haber sido cuestionado en sus inicios.

Los juveniles respondieron y después de un flaco período de pases en materia de contrataciones, la decisión del club ayer tuvo su primera gran recompensa en la cancha.



Es claro que esto recién empieza, pero Peñarol tuvo un inicio despegado en el Torneo Intermedio y además del 4-0 a Boston River, apostó a los futbolistas de la casa que tuvieron una noche redonda.