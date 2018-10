Peñarol ganó y llegará líder al clásico

Primer tiempo:

Tantos espacios le dejó Fénix a Peñarol que al local se le hizo muy sencillo encontrar opciones para lastimar a su rival. La velocidad de Fabián Estoyanoff, la potencia de Cristian Rodríguez y el talento de Maximiliano Rodríguez fueron demasiado para un "Tito" Ferro que quedó muy expuesto en el mediocampo.

Y eso que el albivioleta no atacó mal cuando tuvo la pelota. Cada vez que pasó la mitad del terreno, como habitualmente ocurre con los equipos de Juan Ramón Carrasco, llegó con mucha gente y puso en aprietos a Kevin Dawson. El problema es que le costó mucho recuperarla.

Encima, el aurinegro se encontró rápidamente en ventaja. A los 8 minutos, Gabriel Fernández y Estoyanoff invirtieron los roles. El "Toro" lo habilitó y el "Lolo" se fue en profundidad. Levantó la cabeza y la puso en el corazón del área chica donde apareció el juvenil Darwin Núñez que solo tuvo que empujarla para decretar el 1-0.

Después de los 20', el partido se emparejó y no porque el albivioleta haya modificado su forma de jugar si no porque Peñarol convirtió cometió muchos errores en el retroceso y también porque empezó a sufrir con los buenos circuitos de juego que generó Fénix en ofensiva. Incluso a la visita le anularon de forma incorrecta un gol por posición adelantada. Alex Silva estaba en la misma línea cuando cabeceó y mandó la pelota al fondo del arco.

Segundo tiempo:

El complemento fue una extensión de los últimos 15 minutos de la primera parte. El partido se hizo de ida y vuelta, con mejores ocasiones para el albivioleta. El equipo de "JR", que se fue expulsado en el entretiempo, contó con media docena de ocasiones claras como para llegar al empate, pero entre la buena actuación de Dawson y la falta de puntería le permitieron al aurinegro mantener la ventaja.

El que no perdonó fue Peñarol. A los 69 minutos, y cuando no la pasaba nada bien, un estupendo pase del "Cebolla" desde el círculo central dejó a Giovanni González en inmejorable posición de gol. El lateral/volante ni la paró, le dio de primera y la colocó por encima del arquero. Demasiado premio para un Peñarol que en el juego no mostró una diferencia de dos goles. Tuvo la efectividad con la que no contó el fin de semana pasado ante Rampla.

Tras ese tanto, Fénix siguió yendo al frente y el mirasol se dedicó a hacer correr la pelota mientras desde las tribuna ya jugaban el próximo partido: el clásico.

Peñarol ganó y llegará con, al menos, un punto de ventaja al choque ante Nacional.