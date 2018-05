Peñarol ganó, pero no le alcanzó y continuará en la Sudamericana

Primer tiempo:



Si bien se fue al vestuario ganando, en líneas generales fue una floja producción futbolística de Peñarol. Principalmente teniendo en cuenta las diferencias que hay entre un equipo y otro.



A los de Leonardo Ramos les costó entrar en partido. De todos modos, claro está, hizo lo más importante. Consiguió su objetivo y se fue en ventaja ante un equipo alternativo de The Strongest.



A los 19', en la primera llegada, Cristian Palacios aprovechó un grosero error en la última línea boliviana, quedó cara a cara con el arquero y no perdonó.



A partir de ahí, el aurinegro creció tímidamente en su nivel de juego y manejó el trámite con otra tranquilidad.



A los 37', a Fabián Estoyanoff (que ya había tenido una clara un par de minutos antes) lo bajaron en el área y dejó a Peñarol en inmejorable chance de estirar la ventaja. El "Cebolla" puso el 2-0 mediante el tiro penal y comenzó a sentenciar un encuentro.

Segundo tiempo:



Chato, casi sin emociones. Peñarol volvió a tener las mejores situaciones, pero casi sin esforzarse por conseguirlas.



Ni siquiera la expulsión de Franco Martínez cambió el trámite del partido. The Strongest no pudo nunca poner en aprietos al aurinegro.



Fabián Estoyanoff, de los puntos más altos del equipo, hizo lo quiso. De no ser por la falta de puntería en los últimos metros, el tanteador podría haber sido más abultado.



Con el encuentro totalmente liquidado, toda la atención del Campeón del Siglo estaba en lo que ocurría en Asunción. El gol de Libertad nunca llegó y así, se apagaron todas las esperanzas de avanzar a los octavos de final de la Libertadores. Por sexta participación consecutiva, el aurinegro se quedó en fase de grupos. Ahora deberá conformarse con la Copa Sudamericana.