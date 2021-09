Peñarol: futbolistas transmitieron a Ruglio la molestia por el trato que les dio Ostojich

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sábado a la mañana en Los Aromos. Luego del empate 0-0 con Fénix y el descanso, la bronca por el penal que Esteban Ostojich no sancionó a favor de Peñarol por una clara falta de Fabián Estoyanoff a Pablo Ceppelini había mermado, pero no desaparecido. Sin embargo, sí seguía muy firme otra con el árbitro: su estilo de conducción.

Ignacio Ruglio, presidente de los aurinegros, concurrió este sábado a primera hora al complejo de la institución para conversar con los futbolistas y allí recibió la denuncia del "desprecio" (según informó a Ovación le dijeron los jugadores) con el que los trató el árbitro en el campo. "(Gary) Kagelmacher me dijo que él difícilmente reacciona, pero que ayer lo sacó la actitud soberbia y la irnía con la que les habló el árbitro. Me informaron que les habló con ironía y desprecio", dijo Ruglio.



El presidente indicó que esa es, por estas horas, la molestia más grande que existe con Ostojich, más allá de que en tiendas aurinegras se sigue sosteniendo que fue muy claro el penal. "No hay manera de no verlo. Si él no lo pudo ver, al menos lo tendría que haber visto el línea (Marco Rosamen), quien no tenía a nadie molestándole la visual".

Ruglio apuntó que lo que más le duele "es no poder darles respuestas a los futbolistas de lo que está pasando. Me preguntan qué se puede hacer y yo no puedo prometerles nada, porque ya hemos hecho y no vemos que la situación mejore. Fuimos a la AUF, nos dijeron que nos quedáramos tranquilos porque se iba a hacer algo para evitar este tipo de situaciones y dos días después se comete otro error arbitral gravísimo en nuestra contra", señaló el titular carbonero, quien añadió: "Lo único que les dije a los futbolistas es que se olvidaran del tema, que limpiaran la cabeza y que pensaran solamente en el partido del jueves (ida semifinal por la Copa Sudamericana ante Athletico Paranaense en el Campeón del Siglo), que nosotros vamos a dejar pasar unas horas y seguiremos trabajando para tratar de encausar esto".

Otro mensaje de Ruglio

Este sábado el presidente aurinegro nuevamente utilizó su estado de Whatsapp para expresar sus pensamientos en un entorno íntimo, ya que no maneja redes sociales públicas. Luego del amistoso que disputaron los suplentes de Peñarol con los de Juventud, escribió: