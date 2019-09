Peñarol forma para vender, no para jugar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Más que por el 3-0 del clásico, por el trámite del partido, hoy quiero ratificarme en lo que ya escribí en un artículo hace unos días luego de la derrota ante River Plate: Peñarol ha hecho todo para perder desde lo institucional, aunque en este caso también hubo algún aporte importante del técnico Diego López.

Respecto a lo institucional, no se trata de juzgar si está bien o está mal. El club necesita recaudar para equilibrar sus cuentas, pero es indudable que en el CAR, donde se forjan los juveniles, el objetivo no es prepararlos para que jueguen sino para venderlos.

Al margen de los traspasos de Brian Rodríguez y Darwin Núñez, va una pista de que por ahí pasa la cosa. Para revertir un 0-2 en el clásico, el técnico puso a Facundo Pellistri, de 17 años, cuando en el banco estaban Estoyanoff y Lores, por ejemplo, más templados que él para tirarle con la responsabilidad de rescatar al equipo. Es decir, había que mostrarlo.

Y a propósito de las alternativas, no se entendió cómo Lores pasó de ser habitual titular a no tener minutos en el clásico y Luis Acevedo —uno de los goleadores del plantel y desde el inicio el pasado fin de semana frente a Rive Plate— a no ser convocado cuando Peñarol hace 293 minutos que no anota.