Peñarol evalúa sancionar a Walter Gargano

Si Walter Gargano pide públicamente disculpas por haber expresado que "hay gente en la dirigencia que no quiere lo mejor para Peñarol" las aguas volverán a su cauce y no pasará nada, pero si no lo hace las derivaciones pueden ser insospechadas.

Los dichos del "Mota" al programa Las Voces del Fútbol (Radio 1010 AM) la semana pasada no pasaron inadvertidos. Estaba claro que no habían caído nada bien, pues aunque los dirigentes de Peñarol manejaron con cautela el tema públicamente, el lunes por la noche en la reunión del Consejo Directivo hubo chispas. Y no precisamente entre los consejeros, sino porque se volcó sobre la mesa el disgusto por las palabras de Gargano.

Según supo Ovación, fue el tema excluyente de la reunión. En momentos en que la negociación entre el plantel y la dirigencia por el monto a cobrar de los sueldos (Peñarol los mandó a todos al seguro de desempleo completo, pagará ciertos complementos y los jugadores aspiran a que se les cubra al 50% de su salario) está estancada, los dichos del futbolista (quien sigue en recuperación luego de la rotura de ligamentos cruzados) solo arrojaron combustible al incendio.

Los consejeros de Peñarol dieron sus puntos de vista y las ponencias fueron variadas. El tono de la molestia fue aumentando, aparecieron pedidos de sanciones al jugador —que fueron desde lo económico hasta la separación del plantel—, hasta que el último en hacer uso de la palabra fue el presidente Jorge Barrera, quien puso paños fríos.

Incluso para que pasen los días y se pueda tomar una decisión con más calma, Barrera propuso (y fue aceptado) hacer un cuarto intermedio hasta el lunes próximo para seguir discutiendo el tema.

¿Qué puede pasar? El ambiente está para que haya una sanción a Gargano, excepto que el futbolista pida disculpas o muestre arrepentimiento por lo dicho.