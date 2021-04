Peñarol a escena en la fase de grupos de la Copa Sudamericana obligado a ganar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El favoritismo y la responsabilidad caen del lado de Peñarol en el partido que esta noche el equipo de Mauricio Larriera jugará frente a Sport Huancayo de Perú desde la hora 21:30 en el Estadio Campeón del Siglo por Copa Sudamericana.

¿La razón? Hoy el carbonero jugará su partido número 18 en lo que va del 2021 mientras que su rival de turno apenas suma seis presentaciones, cuatro por el torneo peruano y otras dos por la Copa Sudamericana.

Además y en lo previo, el poderío de Peñarol, sin ser nada del otro mundo a nivel continental, aparece como superior al del conjunto incaico que apenas tiene 14 años de vida tras fundarse el 7 de febrero de 2007.

Son dos motivos más que suficientes para que Peñarol tenga desde el inicio del encuentro una meta más que clara: sumar de a tres.

El equipo aurinegro sabe que en primer lugar debe conseguir una victoria para comenzar con el pie derecho su periplo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y también para seguir afianzando, con resultados positivos, la idea del entrenador que tuvo una leve mejora en el último encuentro ante Cerro Largo en el Campeón del Siglo.

Por otra parte y no menos importante, la diferencia de goles en un torneo en el que solo avanzará el primero de cada serie a los octavos de final será un aspecto clave, por lo que el mirasol deberá ser efectivo también a la hora de generar sus chances como para convertir y si puede concretar varios goles, cumplirá con lo esperado ante un rival que no le hará las cosas fáciles ni mucho menos ya que a pesar de que llega con poco rodaje, la continuidad de Wilmar Valencia (59 años) como director técnico es un punto clave para el “Rojo Matador”.

Es que si bien el club nunca logró ser campeón en Perú, en las últimas temporadas se transformó en un equipo que siempre está en la conversación y a la vista están sus seis clasificaciones consecutivas a la Copa Sudamericana desde la temporada 2016.

Por eso, de la mano de un proceso que hoy lo tiene a Valencia al frente del club por tercera vez en su carrera como entrenador, Sport Huancayo buscará comenzar con el pie derecho la fase de grupos luego de haber eliminado a UTC Cajamarca con un global de 5 a 0 en la serie.

Con un estilo de juego definido y que apuesta al buen trato de pelota y ataques por las bandas, el equipo peruano va por dar una sorpresa en su primera visita al Estadio Campeón del Siglo.

Pero más allá de jugar de visitante, defenderse los 90 minutos no será una opción para el “Rojo Matador”. “Ratonear”, tal como le dicen en Perú al hecho de tirarse atrás, no está en los planes de Sport Huancayo para esta noche y por más por quizá en el comienzo no busque atacar tanto, su estilo e idea de juego marcan que el equipo de Valencia va al frente en busca de un resultado favorable, algo que luego, con el transcurso de cada encuentro, puede llegar o no.

Para Peñarol, la de esta noche será una nueva oportunidad de ver en escena a un equipo que apuesta a seguir creciendo desde lo colectivo, que tiene grandes rendimientos individuales y que por sobre todo, tendrá una obligación que no debe negociar en la Copa Sudamericana: ganar en casa.

Las claves del partido

Localía

​Peñarol debe aprovechar este debut como local en la fase de grupos de la Copa Sudamericana con la obligación de ganar para luego salir a buscar resultados positivos en el exterior ya que cabe recordar que solamente el primer clasificado de cada serie avanzará a los octavos de final de este certamen continental.

El juego

El equipo de Mauricio Larriera tendrá esta noche un desafío importante por el hecho de enfrentar a un rival de otro país, algo que hasta el momento no le pasó al frente de un Peñarol que tiene la chance de jugar como local y seguir demostrando el crecimiento de la idea de juego que propone el entrenador floridense.

El rodaje

Este aspecto es clave en la previa más allá de que la verdad siempre está en la cancha. Mientras Peñarol lleva disputados 17 encuentros en lo que va del 2020 entre Torneo Clausura y Copa Sudamericana, Sport Huancayo apenas jugó seis con cuatro partidos por el torneo peruano y dos por el certamen continental.

Un duelo que es inédito en el continente

El de esta noche será un partido especial para Peñarol y Sport Huancayo ya que se inaugurará el historial entre estos dos equipos en competencias internacionales.

Ni por Copa Libertadores ni Sudamericana el conjunto peruano ha enfrentado al carbonero y por eso la de hoy en el Campeón del Siglo desde la hora 21:30 será la primera vez.

Con apenas 14 años, Sport Huancayo fundado el 7 de febrero de 2007, ya suma una presencia en la Copa Libertadores tras participar en la edición 2012 y ocho en la Sudamericana, siendo su mejor actuación en 2020 llegando a octavos de final.

Peñarol por su parte, tendrá nuevamente a un rival joven en el mundo del fútbol tras haber dejado por el camino en la primera fase a Cerro Largo, club que se fundó el 19 de noviembre de 2002 y tiene 18 años de vida.