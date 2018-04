Peñarol entrenó con el probable once ante Libertad

Peñarol se juega mucho en el partido de este jueves frente a Libertad en el Campeón del Siglo. Segundo en la tabla, pero con el mismo puntaje que Atlético Tucumán y The Strongest, los dirigidos por Leonardo Ramos tienen que ganar si quieren respirar más tranquilo de cara a los últimos dos juegos del grupo.



Por eso mismo es que Leonardo Ramos ya tiene el equipo en mente y el mismo no varía mucho de lo que venía jugando e incluso es el mismo que enfrentó a Nacional, pero con el retorno a la titularidad del "Toro" Gabriel Fernández.



De esta manera, Lucas Hernández podrá volver a jugar por el certamen internacional luego de que cumpliera la sanción que lo dejó afuera de los tres primeros juegos de esta edición.



Este martes, el plantel aurinegro entrenó en su estadio y el once que apronta Ramos es con: Kevin Dawson; Guillermo Varela, Fabricio Formiliano, Ramón Arias, Lucas Hernández; Fabián Estoyanoff, Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez, Agustín Canobbio; Maximiliano Rodríguez y Gabriel Fernández.

Rodrigo Muñoz entre los convocados de Libertad.

El plantel del "Gumarelo" se apronta para su segundo partido como visitante y pese a que tiene gran parte de la clasificación asegurada, su entrenador Aldo Bobadilla, no escatimó en jugadores y dispone de lo mejor para enfrentar a Peñarol.