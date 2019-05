Peñarol enfrentará a Deportivo Cali, mientras que habrá duelo de uruguayos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los equipos uruguayos conocieron anoche, en Luque (Paraguay) a sus rivales en la segunda fase de la Copa Sudamericana.

Peñarol, que quedó afuera de la Libertadores luego de empatar a cero en el último partido del grupo contra Flamengo, enfrentará a Deportivo Cali, equipo al que ya doblegó en la misma competencia en 2014. En aquella oportunidad, los aurinegros avanzaron a los octavos de final tras empatar 2-2 en el Estadio Centenario (goles de Marcelo Zalayeta y Carlos Núñez) y de vencer en Cali 1-0 con gol de Zalayeta y una estupenda actuación del arquero Pablo Migliore.

El argentino Lucas Pusineri es el técnico de los colombianos, que en primera fase dejaron por el camino a Guaraní por penales tras ganar 1-0 como local y perder por igual marcador en Paraguay.

El uruguayo Matías Cabrera, exugador de Defensor Sporting y Nacional, es uno de los futbolistas de Deportivo Cali, que tiene al atacante Juan Ignacio Dinenno (24 años) como una de sus figuras.

En lo previo, este cruce entre Peñarol y Deportivo Cali aparece como parejo, pero los aurinegros tienen posibilidades de avanzar.

“Nos tocó un rival difícil, pero el viaje no es tan complicado, estamos viendo de ir en chárter. Lo que complica y me parece horrible es que nos saquen tres jugadores por un amistoso de la Sub 20. No se cuida el fútbol uruguayo. A Nacional también le sacaron a un jugador importante y por eso se vio un clásico deslucido”, dijo el “Tío” Carlos Sánchez, gerente deportivo de los carboneros.

En cuanto al viaje, más allá de que la logística no es tan compleja, no deja ser un vuelo largo y cansador. Ya la semana que viene Peñarol disputará el partido de ida tras enfrentar a Fénix en el Parque Capurro.



🔥 ¡Así quedó el cuadro de Segunda Fase de la #Sudamericana! pic.twitter.com/kE2nAyKvEK — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) May 14, 2019

Duelo uruguayo entre Cerro y Wanderers.

Sin lugar a dudas que dos de los grandes beneficiados del sorteo que se desarrolló anoche en Luque fueron Cerro y Wanderers, ya que el destino quiso que se enfrentaran en la segunda fase de la Copa Sudamericana. Más allá de que en lo previo es un duelo parejo, ambos sacan provecho de no tener que viajar, por lo que estarán descansados y no tendrán que hacer ningún desembolso económico. El ganador de esta serie, que asegura un equipo uruguayo en los octavos de final, se medirá a la llave entre Corinthians y Deportivo Lara.

River Plate cruzará a la vecina orilla.

River Plate, que viene de dar la nota en la primera fase al dejar por el camino al poderoso Santos del argentino Jorge Sampaoli, se medirá en la segunda ronda contra Colón de Santa Fe, donde juegan los uruguayos Leonardo Burián y Gonzalo Bueno. Los dirigidos por Jorge Giordano tienen el desafío de dejar por el camino a un equipo que es levemente superior, aunque no deja de ser una llave atractiva y pareja. Colón es un equipo que se hace fuerte jugando en el “Cementerio de los Elefantes”, donde Uruguay le ganó a Argentina en 2011.

Liverpool tendrá que viajar a Venezuela.

Liverpool eliminó a Bahía tras ganarle 1-0 en Salvador y empatar 0-0 en el estadio Luis Franzini. Ahora le tocará enfrentarse a Caracas de Venezuela. La mala noticia es que tiene un viaje largo a Venezuela y jugará en un país que están inmerso en una crisis social, política y económica. Lo bueno es que es un adversario con un potencial similar, aunque es uno de los clubes más poderosos de Venezuela. El ganador de esta llave se enfrentará en los octavos de final de la Sudamericana a Independiente del Valle o Universidad Católica de Chile.