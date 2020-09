Peñarol se enfrenta a Colo Colo con el objetivo de conseguir más que tres puntos

El ya lejano 2011 guarda un grato recuerdo para el hincha de Peñarol que hoy es más nostalgia que otra cosa. El paso de los años y de las ediciones de Copa Libertadores se han transformado en un cúmulo de rendimientos irregulares en los que nunca más pudo cumplir el primer objetivo: ingresar a los octavos de final.

La edición 2020 encuentra a Peñarol todavía en carrera tras dos partidos disputados y en la previa del tercer juego hay un tema que puede preocupar y que sin duda será clave para que el conjunto aurinegro pueda cumplir esa meta primordial de avanzar de fase: el gol.

Ese que en el primer partido de la Era Saralegui había llegado como nunca en la temporada (fueron tres) se ausentó -también como nunca en la temporada- en los dos juegos siguientes.

Peñarol viene de dos partidos seguidos sin anotar e incluso con algunas falencias para llegar al arco rival. Ante River Plate prácticamente no remató al arco y frente a Montevideo City Torque lo hizo solamente con remates lejanos que partieron de los pies de Torres y Terans.

No parece ser casualidad que esos dos nombres son los que generen más peligro para los rivales mirasoles y sin duda que ambos se han entendido muy bien desde que juegan juntos como titulares, pero no deja de preocupar la ofensiva mirasol por lo que sucede de un tiempo a esta parte.

Y en ese sentido hay un nombre que puede influir positivamente: Cristian Rodríguez. El “Cebolla”, ante Montevideo City Torque, volvió a demostrar que con su ingreso el equipo muestra otra postura y de hecho con pelota fue uno de los más claros generando con sus asistencias distintas posibilidades de gol para el “Canario” Álvarez, quien fue el “9” en el Campeón del Siglo.

El buen juego del capitán, junto a la buena pegada de Terans y la velocidad de Torres y Pellistri, pueden ser armas interesantes ante un Colo Colo que tampoco llega bien, que también suma dos partidos sin anotar y que no ha conseguido triunfos desde que volvió el fútbol a Chile.

No hay mejor manera de cambiar la pobre imagen de los últimos partidos que con una victoria internacional que además dejaría a Peñarol como líder de grupo junto al ganador del otro juego (Wilstermann-Paranaense juegan hoy a las 19:15) o en solitario en el caso de que haya un empate en Cochabamba entre bolivianos y norteños.

Siempre sumar en el exterior es clave y es algo vital para todo equipo que busca meterse en la próxima fase, pero para eso no hay que perder de vista que es necesario un cambio importante en materia de ofensiva.

Torres, Terans, Pellistri y Xisco; los cuatro nombres se repetirán en el once mirasol y la ayuda que pueda otorgar Cristian Rodríguez viniendo desde atrás también será imprescindible.

¿Será el día para que Xisco rompa la mala racha? Si lo habilitan bien puede que sí. El español, al igual que sus compañeros, precisa la confianza del gol para intentar que Peñarol salga de este pozo que lo tiene bastante perdido en el Uruguayo y con la posibilidad de cambiar la pisada en un certamen siempre complicado como la Copa Libertadores.

El gol. Bendito gol. Ese que Peñarol se fue a buscar a Chile.



LOS DATOS

Colo Colo vs. Peñarol

Estadio: Monumental

Hora: 19:15

Televisa: Fox Sports

Árbitros: Mauro Vigliano; Julio Fernández, Cristian Navarro; Darío Herrera (ARG)



Colo Colo: B. Cortés; F. Campos, J. Barroso, J. M. Insaurralde, O. Opazo; C. Fuentes, C. Carmona, G. Suazo; M. Bolados, E. Paredes, P. Mouche. DT: Gualberto Jara



Peñarol: K. Dawson; G. González, F. Formiliano, E. Martínez o G. Kagelmacher, J. Piquerez; J. Trindade, C. Rodríguez; F. Pellistri, D. Terans, F. Torres; Xisco. DT Mario Saralegui.