Guillermo Varela, CEO de Handsoft, será candidato a la presidencia de Peñarol

A poco más de dos meses para las elecciones en Peñarol, el club sumó un nuevo candidato a la presidencia. Se trata de Guillermo Varela, CEO de Handsoft, director de Plexo y presidente de la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU).

El empresario hizo oficial su candidatura este viernes en su cuenta de Twitter. Escribió: "Amigas y Amigos. He decidido presentarme como candidato a las elecciones de Peñarol. Estamos formado un masivo grupo de hinchas y socios que quieren un cambio radical en las formas de gestionar nuestra gloriosa institución".

Varela agregó que tiene varias líneas de conducción dentro de un programa que presentará el miércoles 30 de septiembre junto al movimiento que nacerá de cara a las elecciones.

Cabe recordar que hasta el momento, solo Ignacio Ruglio expresó de manera oficial su intención de presentarse en las elecciones como candidato a presidente, mientras que el oficialismo y varios grupos opositores aún no definieron sus aspirantes.

Guillermo Varela remarcó algunos de sus lineamientos en Twitter: "Nos manejaremos con propuestas claras e innegociables. Les adelanto algunas:



1) Absoluta transparencia en la gestión. Les vamos a contar cómo estarán enterados del manejo del dinero, de las decisiones, y se las comunicaremos. 2) Radical cambio en las políticas de contrataciones. Basta de paquetes, los jugadores deberán calificar para justificar su contratación. Trabajaremos con una gerencia deportiva sólida y profesional que lleve adelante el proyecto del club, utilizando herramientas modernas para mejorar nuestro scouting. 3) Separación de intereses. Los dirigentes no podremos ser prestamistas del Club, si queremos poner dinero en Peñarol, no podremos ser dirigentes. Si queremos dirigirlo, nuestras decisiones no pueden estar vinculadas a nuestro dinero personal.4) Masiva participación de los socios. A través de plataformas de gobierno digital les vamos a proponer como hacen las grandes corporaciones con sus accionistas en la toma de decisiones, el club es de la gente, los dirigentes solo somos administradores".

El candidato confirmó que el miércoles 30 de setiembre los socios podrán leer sus propuestas y comunicarse con él. Ese día "tendrán la base del programa para que interactúen conmigo y con el movimiento que ahora nace, aportando, discutiendo, trabajando. Iré tweeteando los próximos pasos hasta que tengamos redes propias" (sic).

Por último, Guillermo Varela hizo referencia al momento deportivo actual de Peñarol y sentenció que: "Sé lo triste que están porque yo mismo lo estoy, pero ¿cuándo un manya baja la cabeza? Este partido, el más difícil de todos depende de todos, contamos con ustedes amigas y amigos, saquemos el pesado velo que cubre la Luz de nuestro glorioso club. Viva Siempre Peñarol!" (sic).