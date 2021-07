Peñarol denunciado en Conmebol por leyenda en camiseta en el último clásico: ¿quién hizo el reclamo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol fue denunciado en Conmebol por la frase que estampó el jueves pasado en la camiseta del CURCC para enfrentar a Nacional por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La misma decía: "Primer clásico de la historia. 15 de julio de 1900. Peñarol 2-0". El Gran Parque Central fue inaugurado el 25 de mayo de 1900 y 20 días después se dio ese enfrentamiento donde el CURCC venció a Nacional. Peñarol utilizó ese diseño de camiseta en un nuevo 15 de julio y luego de la polémica generada a partir de la plaqueta que le entregó Nacional cuando por el Apertura se volvió a disputar un clásico en el GPC tras 92 años. El tema en cuestión: el decanato.

¿Quién hizo esta denuncia por la leyenda en la camiseta? Gonzalo Moratorio, delegado de Peñarol, indicó a Ovación: "Llegó una denuncia a la Conmebol por la camiseta, pero no sabemos quién la hizo. Todavía no nos dieron la vista para los descargos. Quién la hizo, no sé. Nacional dice que no la hizo. No sabemos si fue una persona, una institución, todavía no sabemos nada".



"Tenemos que ver quién es el afectado con la camiseta y qué incumplimos con eso", agregó.



De todos modos, aclaró que puede ser "una sanción leve lo que se espere por eso". "No fue ni un incumplimiento ni nada", añadió.



La Conmebol prohíbe en su reglamento la exhibición de "mensajes políticos, religiosos, comerciales, personal o slogans en cualquier idioma o forma por jugador u oficial en el uniforme" y prevé una multa de "al menos US$ 8.000".