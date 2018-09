Peñarol ganó 2-0, pero por el trámite del juego el resultado podría haber sido mucho más amplio, pero si algo dejó conforme al entrenador mirasol fue lo que demostró el equipo desde el primer minuto: “Son siempre tres puntos muy importantes ante un equipo que nos podía haber complicado mas por el juego qeue tiene ellos. Los puntas van a todas y por eso le pedí a los zagueros que estén atentos. Lo que se vio en el partido, fue que Peñarol demostró que quería ganarlo desde el principio. Me gustaron los primeros minutos y sobre todo las ganas y el hecho de no bajar nunca los brazos. El 1-0 es peligroso y teníamos que hacer el segundo, nos costó, pero por suerte llegó”, afirmó López.

En relación al trámite del partido, el “Memo”, aseveró: Nos bloquearon mucho a Lucas Hernández y después intentamos meter a Guzmán (Pereira) entre los zagueros para encontrar la salida y por ahí mejoramos. Nosotros no corrimos muchos riesgos y Kevin (Dawson) prácticamente no tuvo trabajo, pero no cerrábamos el partido y eso te puede complicar”.

El debe para los aurinegros, puede haber pasado en no poder cerrar antes el juego y sobre eso López afirmó: “Hay una línea muy fina entre lo intenso y lo apurado y nosotros lo sufrimos. Nos pasó, en parte, porque tenemos jugadores con mucha velocidad y en vez de hacer las cosas rápidas las hacemos apuradas. En esos momentos, “Maxi” o el “Cebolla” saben cuando hacer la pausa y en ellos nos centramos. Es un trabajo que se lleva durante la semana y se intenta plasmar en la cancha los fines de semana”.

Precisamente se sobre el argentino puntualizó y manifestó: “Sabemos que es un jugador que se entrena bien toda la semana y cuando juega es desnivelante. A veces lo buscamos poco, pero hay que saber que está ahí y por su característica es muy importante”.

Sobre el rival del próximo fin de semana, Danubio, López analizó: “Es un equipo que juega bien y con jugadores de mucha experiencia. Es una cancha difícil, ahora nuestros jugadores tendrán unos días libres y luego a trabajar, pero son tres puntos muy importantes.