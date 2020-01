Joaquín Zeballos, el delantero en el que piensa Peñarol si Acevedo no renueva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Acevedo, Peñarol y el Grupo Casal intentan por estas horas resolver la firma del nuevo contrato del delantero con el club aurinegro, pero en caso de no solucionarse el tema en las próximas horas, los carboneros irán en busca de otro jugador: Joaquín Zeballos.

Es que el futbolista de 23 años que en enero de 2019 llegó a Peñarol desde Cerro firmando un contrato que estipulaba que se renovaba automáticamente con determinada cantidad de partidos y goles, aún no pudo sellar el nuevo vínculo con el club mirasol.

Sus representantes le dijeron ayer primero que se hiciera presente en el Aeropuerto de Carrasco para que firmara y luego se subiera al avión, pero más tarde le notificaron que no estampara la firma.

Eso obligó a que Peñarol se pusiera firme y le dijo a Acevedo que si no firmaba no viajaba y el delantero terminó quedándose en Montevideo a la espera de una resolución que por el momento no llegó.

Y en Peñarol lo menos que quieren es perder tiempo por eso, en las últimas horas se reflotó el interés por Joaquín Zeballos, delantero de 23 años nacido en Maldonado que pertenece a Juventud de Las Piedras.

Tras debutar en la temporada 2013-2014 en Deportivo Maldonado, Zeballos jugó cuatro temporadas en el equipo fernandino para luego pasar a Huracán del Paso de la Arena en 2017 y llegar a Juventud de Las Piedras en 2018 anotando 11 goles en el asenso del equipo pedrense a Primera División.

En la temporada 2019, Zeballos fue uno de los máximos goleadores del Campeonato Uruguayo ya que, también con la camiseta de Juventud, convirtió 19 tantos quedando tercero detrás de Juan Ignacio Ramírez (24) y Gonzalo Bergessio (20).